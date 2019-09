I 907 naufraghi vietnamiti nel ' 79 Operazione coraggiosa di un' Italia accogliente

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 15 settembre 2019) Una donna si pettina. Un uomo indossa una camicia pulita. Sono gesti ordinari, che appartengono alla quotidianità delle nostre vite. Sono gesti di dignità, che consideriamo consueti, banali formalità. Invece rappresentano qualcosa di più. Sono i nostri corpi proiettati nel futuro di un incontro con gli altri. La padronanza dei gesti ci è familiare. Eppure in un filmato di quarant’anni fa non ti aspetti che alcuni, poco prima di essere tratti in salvo, ripetano quei gesti, dopo aver capito di avere una speranza. Era una speranza di vita, dopo giorni passati in mare alla deriva, rifiutati da tutti. Nessuno li voleva iche fuggivano dalle persecuzioni politiche. Pertini decise che bisognava fare qualcosa. “L’incrociatore Vittorio Veneto dell’ottavo gruppo navale è alla fonda a Tolone, in ...

