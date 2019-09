Gazzetta | Conte a Sarri | “Stia tranquillo ora è dalla parte forte”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2019) L’Inter risponde alla Juve e non lo fa solo sul campo vincendo la terza partita di fila e superando i bianconeri, portandosi sola in testa alla classifica. Ma lo fa anche a parola con Antonioche nel post-partita non ha peli sulla lingua. Come riporta ladello Sport, il tecnico nerazzurro ha risposto con eleganza ma senza giri di parole alla domanda come vede la “lagnanza” di Maurizioche dopo il pareggio con la Fiorentina si era palesemente lamentato della scelta dell’orario che li aveva penalizzati anche per gli infortuni dicendo “Adesso giocare alle 15 o alle 20.45 cambia, perché in mezzo al campo c’erano 35 gradi” «Non voglio dire niente perché altrimenti dovremmo tirare in mezzo i bilanci e gli stati patrimoniali. Però qualcuno deve staree sereno perché adesso staforte». Una stoccata doppia, spiega ...

