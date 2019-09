Di Maio in vista regionali un patto civico per l' Umbria

X Factor 13 - Mara Maionchi e Sfera Ebbasta : "Un giusto equilibrio nella giuria e molti talenti interessanti" (video intervista) : I 4 giudici di X Factor 13 sono stati quasi totalmente rinnovati, in questa nuova edizione del talent show. Ad eccezione di Mara Maionchi (una sicurezza, confermatissima con merito), troviamo Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica. Dopo la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del talent show, abbiamo incontrato Mara Maionchi, pilastro e colonna portante del programma, insieme ad uno dei nuovi tre giudici, Sfera ...

De Vito : certo della mia innocenza - Di Maio deludente da punto di vista umano : Roma – “Sono certo della mia innocenza e confido nel pieno accertamento da parte della magistratura. Per questo motivo non posso, non voglio e non debbo fare passi indietro rispetto alle funzioni che ricopro”. Lo ha detto Marcello De Vito, presidente del Consiglio comunale di Roma, in una lunga intervista al Corriere della Sera. L’ex candidato grillino a sindaco, ancora agli arresti domiciliari in attesa della sentenza ...

Massimo Bugani molla Di Maio e si dimette dai suoi ruoli M5S : "Non mi ha mai perdonato una intervista" : “Mi dimetto da vice-caposegreteria di Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, e lascerò anche i ruoli di referente del Movimento in Emilia-Romagna e dei sindaci”. Lo dice, in un colloquio con il Fatto Quotidiano, Massimo Bugani, esponente di spicco dei grillini a Bologna e fedelissimo di Davide Casaleggio. Si dice pronto a lasciare anche l’associazione Rousseau (“non sono attaccato alle poltrone”) ma ...

Bari - la delusione dell'attivista M5s : "A me è vietato parlare - mentre Di Maio fa a pezzi la nostra storia" : Rocco Monaco, 64 anni, editore di Video M Italia, piccola emittente locale di Ceglie Messapica è intervenuto a Bari per contestare quello che lui definisce lo stravolgimento del Movimento 5 Stelle

Di Maio a Bari - incontro blindato con 800 delegati M5s. Attivista protesta : "Cosa abbiamo da nascondere?" : Il vicepremier è chiuso in un cinema con gli attivisti ma all'esterno la protesta di un iscritto storico che si strappa il bracciale per accedere al vertice: "Eravamo per lo streaming e ora ci chiudiamo"

Il Foglio intervista Di Maio : “Salvini? Incompetente”. Ma è un deputato Pd e non Luigi. Il politico dem : “Bastava leggere” : “Non posso cambiare cognome, anche perché sono nato prima di Luigi Di Maio. Semmai sarà Luigi a doverlo cambiare“. E’ il commento ironico del deputato Pd, Marco Di Maio, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, sul misunderstanding grottesco esploso nella mattinata di oggi, tra le varie rassegne stampe televisive e le agenzie di stampa. Sul numero odierno del Foglio, infatti, è stata pubblicata una intervista del ...