Se Berlusconi sostiene il maggioritario è un suicidio non assistito

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 14 settembre 2019) Ritengo che non c’è niente di peggio che valutare i meccanismi elettorali secondo schemi precostituiti. La legge proporzionale durante la Prima Repubblica ha funzionato assicurando la governabilità del paese prima con il centrismo e poi con il centro-sinistra rispettando l’opposizione del Pci, fino a quando le forze politiche sono state vitali, quando esse sono entrate in crisi è entrato in crisi anche il meccanismo proporzionale.Una volta che è stato adottato ilsin dal decollo della Seconda Repubblica più volte piccoli gruppi, inseriti nelle coalizioni, hanno provocato numerose crisi di governo sia per la coalizione di centrodestra che per quella di centrosinistra. Inoltre, a esser franchi, la tendenza alla sopraffazione da parte dello schieramento vincente durante la Seconda Repubblica è stata frenata da due elementi ...

