Rally di Turchia | le C3 WRC in testa al termine del sabato

Rally Turchia 2019 : Lappi comanda dopo la seconda giornata davanti a Ogier e Neuville. Tanak fora e sprofonda a 1’37” : Il Rally di Turchia 2019 è entrato definitivamente nel vivo con una seconda giornata che ha regalato subito grandi emozioni e colpi di scena molto importanti specialmente nella lotta per il Mondiale WRC. Il leader iridato Ott Tanak (Toyota) è stato molto conservativo per tutto il giorno in modo da gestire il suo vantaggio in campionato senza grossi rischi ma una foratura nel corso della SS6 “Çetibeli” lo ha fatto sprofondare in ...