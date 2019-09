Pagamenti on line e home banking | addio token e ?chiavette? | che cosa cambia

Pagamenti online - dal 14 settembre addio al token e autenticazione rafforzata per le operazioni di home banking : addio alle chiavette token che generano i codici di accesso al conto online. Bonifici con lo smartphone. Nuovi sistemi rafforzati di autenticazione in due passaggi. E open banking, ovvero la condivisione dei dati degli utenti con società che offrono servizi finanziari. Sabato 14 settembre è scoccata l’ora X per i Pagamenti online, con l’entrata in vigore dell’ultima parte della direttiva europea dedicata ai servizi di pagamento digitali, la ...

Pagamenti online e banche - dal 14 settembre cambia tutto : cosa succede a chi ha un conto o una carta di credito : Addio al vecchio token, bonifici con lo smartphone, nuovi sistemi rafforzati di autenticazione e open banking, ovvero la condivisione dei dati degli utenti con società del fintech e altri...

Da oggi i Pagamenti online saranno un po’ diversi : Per effetto di una legge europea i clienti potranno scegliere se autorizzare aziende private ad accedere al proprio conto; le banche dovranno invece sostituire i vecchi "token"

Banche e Pagamenti online - da domani per gli italiani cambia tutto : le novità in arrivo : Sabato 14 settembre scatta la rivoluzione per i pagamenti online con l’entrata in vigore dell’ultima parte della direttiva...

Cambiano le regole di sicurezza per i Pagamenti online : immagine: pixabay A partire dal prossimo 14 settembre l’Unione europea introdurrà nuove regole per rendere più sicuri i pagamenti sui siti di shopping online. Si tratta in sostanza di un aggiornamento dei metodi di autenticazione per i pagamenti previsti al momento dal protocollo Psd2, che dal 2018 tutela le forme di open banking e di pagamenti digitali in tutta l’Unione sotto il controllo dell’Autorità bancaria europea (Abe). Le nuove regole di ...