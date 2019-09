Mostra Bud Spencer | Fico | Nessuno al governo potrebbe essere come lui

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) "puòil Buddelitaliano. Budè un personaggio eccezionale. Sono cresciuto con i suoi film". Il presidente della Camera, Roberto, ricorda Bud, scomparso nel 2016, a margine delladedicata proprio all'attore. "Ringrazio la famiglia e tutti coloro che hanno organizzato questa. Budè uno dei personaggi dell'anima. È stata un'epoca stupenda, fatta di grandi artisti, di grandi personaggi e di un grande napoletano nato a Santa Lucia che, oltretutto, ha avuto una vita piena di avventure, visto che, prima di fare l'attore, ha fatto anche il nuotatore", ha aggiunto. (Lapresse) Redazione 

