Italia | Gian Piero Ventura | Mancini? Un sorteggio facile | ma Nazionale

LIVE Italia-Grecia 1-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA. Quanta sofferenza per gli azzurri che pareggiano il conto : 25-23 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La chiude Juantorena ma Quanta fatica!!! Attacco vincente da zona 4 dell’azzurro ma questa Italia è troppo brutta per essere vera 24-23 Mano out di Zaytsev da seconda linea 23-23 Ancora ace di Koumentakis. Italia inguardabile in ricezione e a muro oggi… 23-22 Ace di Koumentakis 23-21 Primo tempo di Petreas. Grecia perfetta in ricezione 23-20 Vincente la parallela di ...

Dagli antichi romani al riconoscimento dell’UNESCO : la FAO e l’Italia festeggiano i 2000 anni della dieta mediterranea : Da sempre la dieta mediterranea è associata all’alimentazione sana, anche se non riguarda solo il cibo, ma è un concetto molto più ampio: abbraccia infatti un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, passando per le coltivazioni, i raccolti, la pesca, la conservazione, la lavorazione, la preparazione e, naturalmente, il consumo dei prodotti. La dieta mediterranea è una componente ...

È morto Gianfranco Gorgoni - noto fotografo Italiano : aveva 77 anni : È morto Gianfranco Gorgoni, noto fotografo italiano: aveva 77 anni e viveva a New York, dove aveva lavorato per molti anni. Nella sua carriera Gorgoni ha collaborato con diverse importanti riviste americane fra cui Life e Newsweek, oltre che col

Europei 2019 : i risultati di oggi (12 settembre). Italia - Francia e Bulgaria passeggiano contro Portogallo - Romania e Grecia : Sono iniziati oggi (12 settembre) gli Europei 2019 di volley. In campo le squadre del Gruppo A e del Gruppo C. Ottimo esordio per l’Italia che si è sbarazzata con un secco 3-0 (25-21, 25-10, 25-22). I ragazzi di Gianlorenzo Blengini hanno dominato il match anche se in un paio di circostanze hanno staccato la spina. La prima gara della giornata è stata Bulgaria-Grecia, appartenenti al girone degli azzurri. Anche in questo caso il punteggio ...

Volley - Italia-Portogallo 3-0 : le pagelle degli azzurri. Giannelli - Zaytsev - Piano è l’asse vincente nel debutto dell’Italia : L’Italia del Volley, al debutto nella rassegna continentale, ha demolito con un secco 3-0 il Portogallo al termine di un match equilibrato solo nella sua parte finale. Ecco i voti, giocatore per giocatore, relativi alla prima sfida della nazionale azzurra a Montpellier SIMONE Giannelli 7.5: Nel segno della continuità, l’alzatore azzurro non sbaglia un colpo, dopo una bella Nations League e una monumentale qualificazione olimpica. Se ...

Volley - Europei 2019 : sarà ancora l’Italia di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena. Simone Giannelli studia da leader : Va bene i bomber, che per fortuna non mancano, va bene il muro, la difesa la ricezione ma questa Italia, quella degli anni 2010/2020 è sempre più l’Italia di Simone Giannelli. L’ex ragazzo prodigio di Trento, il giovane alzatore che ha ripercorso la tipologia di carriera di Marco Meoni, è cresciuto a dismisura ed è pronto a contendere il ruolo di leader della squadra azzurra ai “senatori” Zaytsev e Juantorena, che lo ha ...

Volley - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Zaytsev - Juantorena e Giannelli guidano gli azzurri : L’Italia è pronta per affrontare gli Europei 2019 di Volley maschile che si disputeranno dal 12 al 29 settembre, la nostra Nazionale incomincerà la propria avventura nel girone di Montpellier: prime tre partite comode contro Portogallo, Grecia e Romania prima dei big match contro Bulgaria e Francia che definiranno la classifica finale, fondamentale per la fase a eliminazione diretta. Gli azzurri, a un mese di distanza dall’imprese di ...

Gli Italiani mangiano meno gelato - ma è il migliore del mondo : Eurostat ha diffuso i dati della produzione di gelato nell'Unione: la Germania ha prodotto 494 milioni di litri, pari al 15,5% della produzione totale dell'Ue, La Francia ne ha prodotti 451 milioni (14,1%) mentre l'Italia si è fermata 435 milioni (13,7%). Ciò fa titolare a Il Giornale nell'edizione in edicola che l'Italia “Non è più un Paese per gelatai”. Un allarme, quando si sa che nella realtà pizze e gelati italiani sono i due prodotti ...

Gianni Letta e l'incontro con Giuseppe Conte : Forza Italia si immola per l'inciucio? : Gianni Letta ha incontrato Giuseppe Conte a margine delle esequie del cardinal Achille Silvestrini in Vaticano. Un faccia a faccia fatale per le sorti del nuovo governo giallorosso, che brama per ottenere, in particolare in Senato, i numeri forzisti. D'altronde la rottura del vecchio centrodestra è

LIVE Israele-Italia 1-1 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Girelli risponde a Goor - le azzurre pareggiano i conti ora il secondo tempo per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vedremo se Bertolini deciderà di fare qualche cambio prima dell’inizio del secondo tempo. Nella seconda metà della partita sarà fondamentale trovare il gol nelle tante occasioni create. I tre punti sono ampiamente alla portata ma bisogna prenderseli. Il gol nel pieno del recupero di Girelli rimette in partita le azzurre che dominano in lungo e in largo ma non trovano mai il gol e vengono ...

LIVE Italia-Belgio 2-0 volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre giganteggiano a Lodz : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Lungolinea di Sylla, impeccabile. 4-3 Fuori il primo tempo di Chirichella. 4-2 ANCORAAAAAAAAAAAAA! ACEEEEEEEEEEEEEEEE! Vai Paolaaaaa, Egonu a tutto gas! 3-2 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEE! EGONUUUUUUUUUUUUUUU! FA TUTTO LEIIIIIIIIIII! 2-2 Egonu non la mette giù poi MUROOOOOOOOOOOOOO! Proprio Paola inchioda Herbots. 1-2 Fast di Van Avermaet che beffa Sylla. 1-1 Violentissimo primo tempo di Folie. 0-1 ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - serve una rimonta epica per volare a Tokyo 2020 ma l’inizio non è incoraggiante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Inizio non troppo incoraggiante per il Belgio, con Pieter Devos che accumula 5 penalità, arrivando a 10.83, in quinta piazza. Ora pausa fino alle 16.22. 15.52: Un errore per la tedesca Simone Blum che con 4 punti di penalità è seconda con 6.21 punti 15.50: Ancora un percorso spettacolare di Ben Maher, britannico, su Explosion. Terzo netto su tre e primo posto confermato con 0.62 e non ...

Giancarlo Leone a TvBlog : La politica e la Rai? Rispetta chi si fa rispettare. Miss Italia torna in Rai? Eccellente opportunità : Lui è il Presidente dell'Associazione produttori audiovisivi, amministratore delegato di Q10 Media e da poco è stato nominato membro del Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo, ma sopratutto è stato uomo Rai a tutto tondo. Giancarlo Leone ha infatti attraversato in lungo e in largo le stanze del potere della televisione pubblica, dove vi è entrato nel 1983. Coordinatore dei palinsesti, Amministratore delegato di Rai Cinema, capo di ...