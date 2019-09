Fortnite si aggiorna con la patch 10 31 | le zone fenditure saranno escluse dalla fase

I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 10.30 : Tempo di nuovi aggiornamenti per il popolare battle royale Fortnite. Epic Games ha comunicato attraverso Twitter che, nella mattinata di oggi, arriverà il nuovo update 10.30.Come accade solitamente, dunque, i server del gioco saranno offline per la manutenzione programmata. Nel caso specifico, i server saranno offline a partire dalle ore 10 di questa mattina.questa volta, inoltre, Epic non ha lasciato alcun indizio sulle potenziali novità in ...

Fortnite si aggiorna oggi con il Content Update 10.20 : Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite di Epic Games che, nella giornata di oggi, si appresta a ricevere il Content Update 10.20.Epic ha comunicato attraverso l'account Twitter ufficiale che alle ore 14 italiane i server del battle royale saranno offline per pochi minuti. In realtà, si potrà continuare a giocare, salvo una piccola interruzione che sarà necessaria per procedere al download dell'aggiornamento.Al momento, non sappiamo cosa ...

Fortnite : Nuovo aggiornamento ed evento crossover con Borderlands 3 : A partire da oggi è ufficialmente disponibile un Nuovo aggiornamento per Fortnite, il quale porta il gioco alla versione 10.20 e introduce alcune novità interessanti che vi riportiamo a seguire. Fortnite Battle Royale Nuova bolla scudo difficile da scoppiare, che protegge i giocatori dai colpi ed esplosivi Fortnite Modalità Creativa Possibilità di creare e condividere contenuti a tema Pandora Nuova ...

I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 10.20 : Tempo di aggiornamenti per il popolare battle royale di Epic Games, Fortnite. Il titolo sta per aggiornarsi con l'update 10.20.Gli sviluppatori hanno comunicato attraverso Twitter che i server saranno offline nel corso della mattinata di oggi, proprio per l'introduzione delle novità previste dall'aggiornamento.Nel tweet condiviso, leggiamo che il periodo di manutenzione partirà dalle ore 10 italiane, ma non sappiamo quali novità saranno ...

Fortnite : la nuova patch 10.10 trasforma Grandi Magazzini in Corso Commercio - introdotti aggiornamenti per B.R.U.T.O. : Come vi avevamo anticipato questa mattina, Epic Games aveva annunciato un periodo di manutenzione per il suo popolare Fortnite in vista della nuova patch 10.10.Ora, grazie alle note della patch presenti sul sito ufficiale del gioco, possiamo scoprire le principali novità introdotte con l'aggiornamento.Innanzitutto, Corso Commercio: "una nuova Zona fenditura ha riportato i Grandi Megazzini ai tempi di Corso Commercio, e i prezzi sono precipitati. ...

Fortnite : Fucile di precisione automatico - modifiche alla mappa e molto altro con l'aggiornamento 10.00 : Nella giornata di oggi Fortnite è stato aggiornato alla versione 10.00. Il nuovo update introduce una nuova arma, il Fucile di precisione automatico, disponibile nelle varianti rara, epica e leggendaria. Questo Fucile si troverà nel bottino a terra, nei forzieri, nei distributori automatici, nelle consegne di rifornimenti e nei trasportatori di bottino.Oltre a questo all'interno del gioco c'è un nuovo luogo: una Zona fenditura ha trasformato Neo ...

Aggiornamento v10.00 di Fortnite Stagione 10 : tutte le novità da Epic Games del 6 agosto : Fortnite Stagione 10 è entrata nel vivo da quasi una settimana, disponibile dallo scorso primo agosto su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac e dispositivi mobile - sia iOS che Android. E, come accade quasi sempre ad ogni cambiamento attuato dai ragazzi di Epic Games, ha subito diviso le opinioni della community. C'è chi non ha digerito l'introduzione del veicolo a forma di mech B.R.U.T.O. - abbiamo creato per voi anche una guida ...

Epic Games offline - ecco Fortnite Stagione 10/ Aggiornamento server - le novità : Epic Games, server offline per l'Aggiornamento: ecco Fortnite Stagione 10, molte le novità introdotte ed i bug risolti. Le ultime notizie

Aspettando l’inizio di Fortnite Stagione 10 : ecco gli oggetti aggiornati del negozio : Si avvicina a passi da gigante il debutto di Fortnite Stagione 10, vale a dire la prossima evoluzione del celebre shooter costruttivo a marchio Epic Games. Shooter che, con i Mondiali appena finiti, non può non guardare ancora al futuro, essendo giocatissimo su un po' tutte le piattaforme - PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. In particolare, è la sua Battle Royale ad attirare pubblico e curiosi, ...

Fortnite si prepara a ricevere il fucile Scout tempesta e molto altro col nuovo aggiornamento 9.41 : Il popolare battle royale Fortnite si sta preparando a ricevere il nuovo aggiornamento 9.41 che introduce diverse migliorie, incluso il nuovo letale fucile di precisione Scout tempesta per tutti i giocatori.Di seguito vi riportiamo il patch note con le novità più importanti, tuttavia a fine news potete trovare il patch note completo:Fortnite è disponibile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile.Leggi altro...

Fortnite si aggiorna oggi : ecco l'orario di lancio dell'update 9.41 e i primi dettagli : Mentre Hideo Kojima esprime la propria opinione sul fenomeno battle royale (con parole non certo positivissime), Fortnite continua la propria routine preparandosi per l'arrivo di un nuovissimo aggiornamento annunciato da Epic Games.Ci troviamo alle prese con l'aggiornamento v9.41 che sarà disponibile oggi a partire dalle 14:00 ore italiane. A quanto pare non ci sarà alcun bisogno di manutenzione e quindi i server non andranno offline. Questo ...

Fortnite : fucile pesante tattico - Isola Kevin e molto altro con il nuovo aggiornamento 9.40 : Questa mattina i server di Fortnite sono andati offline per consentire ad Epic Games di aggiornare il suo Battle Royale alla versione 9.40.Tra le varie correzioni di bug nel gioco ora è disponibile il fucile pesante tattico in due varianti: epico e leggendario. Quest'arma contiene otto pallottole ed i danni massimi si aggirano intorno ad 83-87. Il fucile sarà disponibile nel bottino a terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti, nei ...

Fortnite : Disponibile l’aggiornamento 9.40 con interessanti novità : Come ogni settimana, Epic Games ha reso Disponibile un nuovo aggiornamento per Fortnite, il quale porta il gioco alla versione 9.40 ed introduce il tanto atteso Fucile Pesante Tattico. Scopriamo insieme tutte le novità introdotte con il recente aggiornamento nelle varie modalità di gioco: Fortnite Battaglia Reale Nuova arma: Il Fucile pesante tattico si rinnova ed arriva sia in versione Epica e Leggendaria Fortnite ...