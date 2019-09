Traffico Roma del 13-09-2019 ore 18 | 00

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2019)MOLTO INTENSO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE CON CODE A TRATTI IN ESTYERNA TRA LAFIUMICINO E LANINA E IN CARREGGIATA INTERNA TRALA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINAE TRA L’AURELIA E LA TRIONFALE RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E TOR CERVARA. INCIDENTE NEI PRESSI DELLA VIA APPIA , IN VIA DI TORRICOLA TRA VIA DELLA STAZIONE DI TORRICOLA E VIA APPIA ANTICA AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI STANNO FORMANDO CODE PER PERTRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA PER LAVORI IN CORSO TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA FARNESINA E LA VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI PER AGGIORNAMENTI SULE ...

Rvaticanaitalia : #SinodoAmazonico 'In #Ecuador l'Oriente amazzonico è stato colonizzato già da fine anni '60 quando fu scoperto il p… - ColeoColais : Roma. Traffico. 30 gradi. E non siete ancora tornati tutti. ????Friday - josephsayah142 : RT @LuceverdeRoma: #Roma #incidente - Via di Valle Muricana traffico rallentato altezza Via Berbenno #luceverde #Lazio -