Re | Legend - prova

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 13 settembre 2019) L'evoluzione del medium videoludico, oggi, passa anche dallo smussamento graduale della barriera tra sviluppatore e utenza. Il rilascio di prodotti in early access, se da un lato non manca certo di dar voce a dibattiti di natura etica, dall'altro offre probabilmente la più forte e concreta occasione, per il giocatore, di partecipare attivamente alla rifinitura di un titolo.Abbiamo avuto la possibilità di mettere le mani su Re:, un jrpg condito di importanti meccaniche monster raising sviluppato dal team Magnus Games Studio. Data la premessa, chiaramente, si tratta di un early access, attualmente disponibile su Steam al prezzo di 17,99 euro. Noi siamo qui per raccontarvi un po' più nel dettaglio di che si tratta e per indirizzarvi, magari, con maggior consapevolezza nel supporto del progetto.Di primo acchito Re:si presenta come un gdr di stampo orientale piuttosto classico, ...

cyberanimax : -