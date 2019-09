Profumi | il sesso è tutta una questione di naso

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 13 settembre 2019) Attrazione e, c'è un legame? Sarà anche vero che in amore (così come nel) l'occhio vuole la sua parte, ma ilnon è certo da meno. Lo confermano le ultime ricerche internazionali sul ruolo giocato dae odori nell'attrazione fisica: assolutamente centrale per animali come le falene, i maiali e i pesci rossi, non meno importante per noi esseri umani. Gli elementi chiave di tutto ciò sono i feromoni, sostanze biochimiche prodotte dall'organismo capaci di diventare importanti indicatori di genere sessuale, predisposizione all'accoppiamento e persino fertilità. Ok, suona come il testo di un documentario sulla savana, ma il principio di base è proprio questo. Puro istinto, quasi animalesco. Uno studio decisamente curioso sui feromoni è stato condotto da alcuni ricercatori del dipartimento di Psicologia della University of New Mexico di Albuquerque. Un gruppo di ...

kurt_nerd : @Pinocchionline Probabile, ma non lo fa con intento denigratorio e ne è inconsapevole. I profumi nascono con fragra… - nspsicologia : RT @PsicologiLazio: ???? 'Il piacere evocato dal cibo è simile a quello associato ad altri premi, come il sesso o altri di ordine sociale, t… -