Nioh 2 - prova

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 13 settembre 2019) In occasione di un evento organizzato da Sony in contemporanea con il Tokyo Game Show abbiamo avuto occasione di mettere le mani non su una ma su due demo dell'atteso Souls-like di casa Koei Tecmo sviluppato dal Team Ninja. Solo una delle due era disponibile sullo showfloor della manifestazione giapponese mentre l'altra è stata giocata a porte chiuse dai giornalisti presenti. Entrambe ci hanno permesso di apprezzare le meccaniche e alcuni nuovi nemici che ci attendono in questo sequel che poggia il suo gameplay sulla solida base del primo capitolo.La prima demo era intitolata The Village of Cursed Bloom, traducibile come "Il Villaggio dei Fiori Maledetti". Prima di iniziare abbiamo dato un'occhiata all'editor del personaggio che mette a disposizione una dozzina di modelli predefiniti, sia maschili che femminili, ma sembra anche profondo dal punto di vista delle personalizzazioni più ...