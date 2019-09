Conte 2 | scelti sottosegretari e viceministri

Fonte : blogo

(Di venerdì 13 settembre 2019) La squadra del governobis è finalmente completa, nel Consiglio dei Ministri di stamattina sono state approvate le nomine deie dei. In tutto sono 42, ossia 10e 32. Il MoVimento 5 Stelle ha ottenuto 21 nomine, il PD 18, poi due provengono da Liberi e Uguali e uno dal Maie, il Movimento Associativo Italiani all'Estero, quest'ultimo è Riccardo Merlo, che ha votato la fiducia al governo. Ma vediamo tutti i nomi con rispettivo partito di appartenenza.: Economia: Antonio Misiani (PD), Laura Castelli (M5S, confermata) Sviluppo Economico: Stefano Buffagni (M5S) Esteri: Marina Sereni (PD), Emanuela Del Re (M5S) Infrastrutture: Giancarlo Cancelleri (M5S) Salute: Pierpaolo Sileri (M5S) Istruzione: Anna Ascani (PD) Interno: Matteo Mauri (PD), Vito Crimi (M5S): Delega all'editoria: Andrea Martella ...

MariangelaErcu3 : RT @LFacciato: @Mov5Stelle Ancora slogan?Li avete scelti per effettiva competenza o per cieca sudditanza? Perché siete ancora in debito di… - lucia_ticozzi : RT @LFacciato: @Mov5Stelle Ancora slogan?Li avete scelti per effettiva competenza o per cieca sudditanza? Perché siete ancora in debito di… - LFacciato : @Mov5Stelle Ancora slogan?Li avete scelti per effettiva competenza o per cieca sudditanza? Perché siete ancora in d… -