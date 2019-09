Clou Ronaldo-Ribery | 70 anni e 56 titoli in due

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 13 settembre 2019) In 16 mesi dalla semifinale Champions a Fiorentina-Juventus. Domani, 70e 56in due, tornano ad annusarsi da avversari neldel terzo turno di A, dopo la sosta delle nazionali e prima della Champions. Sara' una giornata che dovra' confermare le posizioni di leader di Inter e Toro, la voglia di ripartenza di Napoli, Atalanta e Milan (una vittoria e una sconfitta), della Roma attardata da due pari, l'obbligo di riscatto di viola e Sampdoria a zero punti e con Montella e Di Francesco gia' in discussione. Da valutare la voglia di riscattarsi di Koulibaly, Piatek, Chiesa, De LIgt e Dybala, la disponibilita' dei nuovi Sanchez, Mkthitarian, Smalling, Verdi, Rebic, Darmian e Rigoni mentre sono chiamati a confermare lo stato di grazia, Lautaro, Belotti, Berardi, Lukaku.Fiorentina-Juve e' una trappola tra tifoserie che si detestano, con la curiosa ...

