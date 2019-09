Birra | chi ci dice qual è la migliore? Ora ci sono le app

Allerta Birra contenente detergenti - ritirata dagli scaffali : “può causare danni alla salute” [MARCHIO E INFO] : E’ Allerta in Europa per un tipo di birra tedesca contenente detergenti. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco ha comunicato il ritiro del prodotto in questione, in quanto non si escludono importanti rischi per la salute. La birra in commercio è la Franken Brau Pilsener che è risultata contaminata da detergenti (lisciva), e dunque il produttore ha ritenuto opportuno ritirarla da tutti i punti vendita, anche quello ...

Zanzare - come scelgono chi pungere?/ Il sangue - il colore dei vestiti - la Birra… : Zanzare, come scelgono chi pungere? Gli insetti individuano le proprie vittime attraverso diverse caratteristiche, come il gruppo sanguigno

In Francia una proposta di legge rischia di far cadere il tabù della Birra allo stadio : Da 28 anni, in Francia, c’è il divieto di bere birra negli stadi. Oggi tre deputati del partito di Macron propongono di consentire, all’interno degli impianti, la vendita controllata di alcolici. Una proposta che spacca la maggioranza. Lo racconta Repubblica. E’ dal 1991 che esiste una legge (legge Evin) che vieta l’introduzione della birra negli stadi. L’intento, finora, è stato quello di evitare che, portando la ...

Un bicchiere di Birra in cambio di uno di mozziconi : l’idea di uno chalet diventa virale : In alcuni stabilimenti balneari di Bordighera, in Liguria, i titolari offrono una birra, una bevanda analcolica o un ghiacciolo a tutti coloro che raccolgono sulla spiaggia un bicchiere da mezzo litri pieno di cicche di sigarette e altri rifiuti.Continua a leggere

Archeologia - scoperto alle Orcadi un “salone delle feste” vichingo dove il Conte Sigurd potrebbe aver bevuto la sua Birra [FOTO] : Gli archeologi hanno scoperto quello che potrebbe essere un locale di svago vichingo durante uno scavo alle Orcadi, arcipelago della Scozia. Si ritiene che il sito, a Skaill Farmstead sull’isola di Rousay, risalga al X secolo e che possa essere stato utilizzato dal capo Sigurd. Durante gli scavi sono stati trovati muri e banchi di pietra, vasellame e il frammento di un pettine di osso scandinavo, come mostrano le foto Contenute nella gallery ...

Un gelato o una Birra a chi raccoglie i mozziconi di sigaretta : Su diverse spiagge della Toscana si stanno diffondendo iniziative volte a premiare chi si impegna nella raccolta dei mozziconi di sigaretta e di altri rifiuti mozziconi sigarette toscana Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/08/02/7723/Un gelato o una birraa chi raccoglie mozziconi

Un bicchiere di Birra gratis a chi raccoglie i mozziconi di sigarette : Una birra gratis in cambio di un bicchiere pieno di mozziconi di sigaretta raccolti sulla spiaggia. L’iniziativa viene lanciata in occasione della prima edizione di “Fermento”, il festival delle birre artigianali dal 25 al 28 luglio al Castello di Santa Severa, a Santa Marinella; si chiama “Aiutaci a rendere la spiaggia più pulita” ed è realizzata con il supporto di TeleAmbiente e della Regione ...

Compare un annuncio di lavoro su Linkedin - cerchiamo persone che vogliono assaggiare Birra - ottimo stipendio : Una azienda molto seria, la Meantime Brewing Company ha pubblicato un annuncio su Linkedin offrendo uno stipendio a chi vuole assaggiare birra per 3 ore a settimana. L’azienda ha spiegato che a loro servono persona che siano in grado di dare pareri dopo l’assaggio della birra. L’azienda che si trova nel distretto di Greenwich è alla ricerca di persone in grado di indirizzarla verso i gusti che possono più piacere. I requisiti ...

Un bicchiere di Birra gratis per ogni bicchiere pieno di sigarette : Bellissima l’iniziativa tutta ecologica del Tibu-Ron Castelldefels, bar-ristorante di Barcellona, volto a ridurre l’inquinamento sulle spiagge. Come capita spessissimo in Italia, anche in Spagna a quanto pare il problema rifiuti è ingente ed è facile trovare mozziconi di sigarette e rifiuti di ogni genere nelle spiagge. Per partecipare alla pulizia della costa l’idea non è male: Questo specifico locale infatti, offre una birra ...

Come servire e assaporare la Birra? Importante il bicchiere - come versarla e tanti altri consigli : Tre italiani su quattro amano la birra ed è proprio l’estate il momento giusto per consumarla, secondo l’indagine “Gli italiani e la birra” realizzata da AstraRicerche per AssoBirra. Ma per assaporarne veramente gusto e freschezza bisogna fare attenzione a particolari accorgimenti. come conservare la Birra Per una giusta degustazione è importantissimo anche il prima. Una giusta conservazione infatti è fondamentale per ...