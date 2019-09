Accoltellato per mancata precedenza ad Andria | 28enne ucciso davanti a moglie e figlio in

Lite per una mancata precedenza - 28enne Accoltellato a morte : Una Lite per una mancata precedenza si è trasformata in tragedia nella serata di giovedì, ad Andria, dove un 28enne è stato accoltellato

Accoltellato a morte per una mancata precedenza a un incrocio : È stato individuato dalla polizia nella notte, ad Andria, il presunto responsabile del ferimento mortale di Giovanni Di Vito, il 28enne tranese morto in ospedale in seguito all' accoltellamento avvenuto alla periferia della città ieri intorno alle 19. Si tratta di un 50enne di Andria. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha colpito Di Vito con una coltellata al petto, durante una lite scoppiata per una mancata precedenza ...

Protesta per la consegna in ritardo a domicilio del giornale e viene Accoltellato a morte : In Germania a Lueneburg un uomo è stato ucciso dall’addetto alla consegna a domicilio dei giornali solo perché aveva civilmente Protestato perché la consegna del giornale stesso era arrivata quel giorno in ritardo. L’addetto alla consegna dei giornali era arrivato in netto ritardo e l’uomo aveva iniziato a Protestare. L’addetto alle consegne ha iniziato a alzare la voce e poi, probabilmente per un raptus di ira, ha cacciato fuori un ...

Napoli - orrore nella notte : 18enne Accoltellato al cuore per uno sguardo di troppo : Questa notte un 18enne napoletano è stato portato sanguinante all'ospedale San Giovanni Bosco da alcuni amici. Il ragazzo, accoltellato al torace, è stato assistito immediatamente...

San Paolo - Accoltellato ragazzo Rom. Non è in pericolo di vita : Roma – Questa notte intorno alle 3.30 in via Chiabrera, zona San Paolo, Roma, c’e’ stata una lite tra un ragazzo rom del 1998 e una persona ancora non identificata. I due hanno iniziato a litigare all’interno della sala bingo presente nella via indicata, ma sono poi stati allontanati dalla sicurezza competente. La discussione e’ quindi continuata all’esterno, inizialmente solo a livello verbale, per poi ...

Carabiniere ucciso - parla il padre del giovane che ha confessato di aver Accoltellato Mario : «Mio figlio è una brava persona» : «Mio figlio è una brava persona», sono le parole di Ethan Elder, padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano che ha confessato di aver ucciso a coltellate il vicebrigadiere...