Prendere sul serio lo scisma della chiesa

Governo - M5s sul Blog : “Pronti a riPrendere da dove la nostra azione si era interrotta” : Alla vigilia del voto con cui Giuseppe Conte chiederà alla Camera la fiducia per il neonato Governo con il Pd, il M5s si rivolge ai suoi elettori con un post sul Blog delle Stelle: “Siamo pronti a riprendere da dove, per colpa di qualcuno, la nostra azione di Governo si era interrotta – si legge – E lo faremo con i ministri del Movimento 5 Stelle che daranno il massimo per proseguire e rafforzare il nostro lavoro nell’interesse ...

Prendere sul serio la variante Corbyn : In un bordello si fanno marchette, e dunque non si spiega tutta questa indignazione molto indignata per il nuovo umanesimo. Sarebbe consigliabile, invece di perdere tempo con la coscienza, impegnare la conoscenza sui nuovi possibili fronti del mondo iperpopulista e veterosocialista in confusa, formi

Oroscopo settembre Scorpione : decisioni importanti da Prendere - creatività sul lavoro : Il mese di settembre per i nativi dello Scorpione sarà caratterizzato da tante decisioni importanti da prendere. Dovrete cercare infatti di uscire da questa continua sensazione di malessere interiore che vi ha portato spesso a litigi durante il mese precedente. Cercherete quindi di porvi degli obiettivi, e proverete a vedere le cose dal loro lato positivo. Questo nuovo atteggiamento vi consentirà di essere più ottimisti sul posto di lavoro, dove ...

Diretta/ Udinese Besiktas - risultato 0-0 - : Mandragora prova a soPrendere Karius! : Diretta Udinese Besiktas streaming video e tv: cronaca e risultato live della partita amichevole che i friulani giocano in terra austriaca.

Milan - Fassone senza peli sulla lingua : “ho sbagliato a Prendere Bonucci - Mr. Li voleva Ronaldo” : L’ex amministrato delegato del Milan Marco Fassone torna a parlare del club rossonero, diversi gli argomenti trattati dagli studi di Sportitalia ed interessanti indicazioni: “Mister Li Ha fatto l’errore che in tanti commettono quando prendono casa: dando un valore eccezionale alla proprietà, credono di potersi indebitare per parte della cifra e ripagarsela con il bene comprato. All’inizio c’era grande ...

Figlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia - il ministro al videomaker : “Vada a riPrendere i bambini e i minorenni visto che le piace” : Duro botta e risposta tra Matteo Salvini e Valerio Lo Muzio, il videomaker e giornalista di Repubblica che pochi giorni fa ha ripreso il Figlio del ministro dell’Interno sulla moto d’acqua della polizia. Il ministro ha replicato a più riprese con durezza al giornalista che stava tentando di porgli delle domande sul comportamento della sua scorta. Seccato, Salvini gli ha impedito di parlare e di concludere le domande: “Lei che è ...

Figlio di Salvini sulla moto d’acqua - il ministro irride il videomaker : “Vada a riPrendere i bambini in spiaggia visto che le piace tanto” : Nessun chiarimento sulla vicenda e un attacco: “Vada riprendere i bambini in spiaggia visto che le piace tanto“. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini irride Valerio Lo Muzio, il videomaker che ha realizzato per La Repubblica le immagini in cui si vede il Figlio del leader leghista sulla moto d’acqua della polizia a Milano Marittima. Durante la conferenza stampa di Salvini, il cronista ha provato più volte a ...

