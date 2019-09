Meret | “Sette gol in due partite sono tanti | ma miglioreremo Falza partenza con la Juve

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 12 settembre 2019) Alexa Radio Kiss Kiss Napoli Il portiere del Napoli Alex, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: “E’ stata una settimana molto positiva per la Nazionale, abbiamo ottenuto due vittorie imporssime che ci avvicinano agli Europei. E’ un orgoglio per me aver fatto parte del gruppo. Spero di centrare il prima possibile la qualificazione ad Euro 2020. Manolas-Koulibaly? Non siamo partiti benissimo in fase difensiva, 7 gol in due. Sicuramente dobbiamo migliorare, Kostas e Kalidouottimi giocatori come tutti gli altri centrali in rosa, siallenati poco insieme ed è normale che sia necessario lavorare per trovare la giusta intesa. Già dalle prossimela fase difensiva sarà migliore. – poi ...