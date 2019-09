L’app Disney+ è arrivata su Android | ma non ancora in Italia

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 12 settembre 2019) L'appè sbarcata nel Google Play Store, ma non èpossibile installarla, in quanto è un'esclusiva riservata ai Paesi Bassi per i prossimi due mesi. Dalle immagini che vediamo nel Play Store, l'appnon è differente da qualsiasi app di streaming multimediale e presenta un layout simile a Netflix. L'articolo L’appsu, ma noninproviene da Tutto

67_tiziana : RT @DisneyStudiosIT: È giunta l'ora... di acquistare il tuo biglietto per #IlReLeone, dal 21 agosto al cinema.?? Ecco il link per i bigliett… - emenietti : se c'è anche fra tuck nella versione disney hanno il mio download L’app cinese per sostituirsi agli attori nei fi… -