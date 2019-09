“Esco a prendere il latte” Ma getta dal ponte il figlio di 11 mesi e se ne va al bar

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2019) “Oggi ho perso il mio bambino, il piccolo che amavo.” con queste parole Emma Blood, 22 anni, racconta in lacrime e ancora sotto shock la terribile tragedia che si è consumata mercoledì pomeriggio a Radcliffe, nella Greater Manchester, in Gran Bretagna. “Ero a casa e non sapevo che mioera morto fino a quando non sono arrivati gli agenti di polizia” Il compagno della ragazza ha ucciso il loroletto di appena 11ndolo da un. Era appena uscito di casa per fare un giro con il piccolo in braccio.Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo, il 22enne Zak Eko Bennett, avrebbe detto alla compagna che usciva di casa per andare a comprare il latte portando con sé anche il piccolo. Poco più tardi l’orribile tragedia: il bimbo è stato buttato giù da unnel fiume Irwell ...

