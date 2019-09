Vieni da me | Radini Tedeschi alla Parietti | ' Più che Alba sei un tramonto'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Chissà perché, come Sgarbi insegna, i critici d'arte in versione televisiva devono sempre mettere note pepate nelle trasmissioni d'intrattenimento in cui occupano un ruolo centrale, provocando litigi, momenti di gelo o di tensione durante le dirette. Il protagonista dell'ultimo caso però non è Vittorio Sgarbi, bensì un giovane critico d'arte, Daniele, 32 anni, 'new entry' in veste d'intervistatore nella stagione televisiva appena iniziata del talk show 'da me' di Caterina Balivo che va in onda su Rai Uno alle 14. Il critico, a dispetto del doppio cognome che segnala la sua origine nobiliare, ha avuto un comportamento contutt'altro che signorile. Prima una battuta offensiva, poi una freddura niente affatto divertente: l'artista torinese, dotata di verve e personalità, gli ha risposto per le rime....