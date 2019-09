Tragedia in Tunisia | bimba italiana di 10 anni perde la vita in un incidente stradale

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Tremendoad Hammamet, in: pulmino travolge taxi con a bordo una famiglia. A causa del violento impatto ha perso laGiulia P., di soli dieci: lievemente feriti entrambi i genitori e il fratellino più piccolo. L'e la corsa in ospedale I fatti si sono verificati nella giornata di sabato, 7 settembre 2019, ad Hammamet, località costiera tunisina situata a sud-est di Cap Bon. Giulia stava rientrando in hotel da un'escursione insieme alla sua famiglia quando il taxi sul quale viaggiava è stato improvvisamente centrato in pieno da un pulmino poco dopo la mezzanotte. Sul luogo dell'è giunta nell'immediato un'autoambulanza, allertata da alcuni passanti che avevano assistito allo schianto: a destare maggior preoccupazione, le condizioni di salute del tassista e quelle di Giulia, prontamente trasportata presso l'ospedale più vicino. ...

