“Michael Schumacher è cosciente” Il ricovero a Parigi e ora la bella notizia

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Michaelnon smette di lottare e prosegue il lungo cammino per tornare per quanto possibile, a una vita normale. Quel 29 dicembre del 2013 ha cambiato tutto: il campione di Formula Uno era sulle nevi di Meribel quando, durante una discesa con gli sci insieme alla famiglia, è caduto sbattendo violentemente la testa su una roccia. Da quel giorno niente è stato più come prima. Ed è iniziato un calvario che dura ancora oggi. Quell’uomo, 7 volte campione del mondo, che correva in pista a più di 300 km/h rischiando ogni volta la vita, non è più lui per colpa di un incidente con gli sci. Nessuno si capacita ma è andata proprio così. In tutto questo tempo sono trapelate pochissime notizie: la famiglia diha tentato in ogni modo di proteggere il campione. Ora, però, qualcosa è emerso sulle sue condizioni, qualcosa di bello. Negli ultimi giorni, per esempio, si è saputo che ...

Gazzetta_it : Michael Schumacher trasportato in ospedale a Parigi per cure 'top secret' - TgLa7 : Michael Schumacher a Parigi per cura top secret. Ex pilota trasportato oggi all'ospedale europeo Georges Pompidou - MediasetTgcom24 : Michael Schumacher trasferito a Parigi per una nuova cura top secret #Schumacher -