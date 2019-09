Lo Stadium compie 8 anni | impatto da 400 milioni

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Lo. L’11 settembre 2011 infatti è avvenuto l’esordio in gare ufficiali dei bianconeri nel nuovo impianto di casa: un successo per 4-1 contro il Parma che diede il via ad una stagione che si concluse con la vittoria del primo di otto scudetti consecutivi, una striscia ancora aperta. In molti in … L'articolo Loda 400

capuanogio : Lo Stadium compie 8 anni di vita e ha moltiplicato incassi (e prezzi) in casa #Juve. Dal 2011 a oggi i ricavi da ti… - mario_cama : RT @CalcioFinanza: Lo Stadium compie 8 anni: per la Juve impatto da 400 milioni - Vittoriog82 : RT @CalcioFinanza: Lo Stadium compie 8 anni: per la Juve impatto da 400 milioni -