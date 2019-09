Capcom ha vinto la causa contro Koei Tecmo riguardante la violazione di alcuni brevetti

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 11 settembre 2019)è obbligata a risarcire1,5 milioni di dollari dopo che il tribunale ha confermato ladi due. Per ladel brevetto n. 3350773 (brevetto A) e del brevetto n. 3295771 (brevetto B),è stata condannata dall'Alta corte della proprietà intellettuale a pagare 157 milioni di Yen in danni e spese legali in favore di.Ispecifici coprono una serie di dettagli, come l'importazione e lo sblocco di contenuti da un titolo più vecchio in un nuovo gioco e una tecnica di vibrazione delller che avvisa i giocatori dei nemici vicini. Si tratta di una secondasollevata danel tribunale distrettuale di Osaka.Nel 2014,ha sostenuto che sia il brevetto A che B erano stati violati da, ma il giudice aveva riconosciuto solo la richiesta di brevetto B, ordinando adi pagare ...

