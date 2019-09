Brexit: laureati stranieri 2 anni in Uk

Gli studentinel Regno Unito potranno trattenervisi fino a due, per cercare lavoro: la ministra dell'Interno britco, Patel, annuncia le nuove regole, che cambiano quelle decise nel 2012 da Theresa May, ai tempi allo stesso dicastero. L'allora ministra May aveva fissato in 4 mesi il limite di permanenza dopo la laurea. Il premier Johnson spiega: con questa modifica gli studenti potranno "sbloccare il loro potenziale e iniziare qui le loro carriere". Le nuove norme valgono dalle immatricolazioni 2020.(Di mercoledì 11 settembre 2019)