Uscita di The Last of Us Part 2 verso l’annuncio | Naughy Dog organizza un evento per

Yooka-Laylee and the Impossible Lair ha una data di Uscita su PC e console : Team17 ha rivelato che la prossima avventura di Yooka-Laylee sarà disponibile a partire dall'8 ottobre. Sviluppato da Playtonic Games, Yooka-Laylee and the Impossible Lair vedrà il duo in missione per salvare i membri della Royal Beettalion Guard della Regina Phoebee dal malvagio criminale, Capital B.I fan del gioco originale riconosceranno sicuramente una delle vecchie funzionalità che ritornano ovvero delle pozioni modificanti il ...

Star Wars : The Rise Of Skywalker - Rey passerà al lato oscuro della forza oppure il nuovo trailer è ingannevole? Ecco le immagini e la data di Uscita nelle sale : Al D23 Expo 2019 in California, la biennale del fan club ufficiale di The Walt Disney Company, è stato lanciato il secondo video legato all’ultimo film della saga di Guerre Stellari e tutto ciò che gli appassionati vogliono sapere è se In Star Wars : The Rise Of Skywalker, Rey passerà al lato oscuro della forza oppure il nuovo trailer è ingannevole. Difatti le ultime immagini ritraggono una donna incappucciate con una fantastica doppia ...

Da Taylor Swift ai The Rembrandts - gli album in Uscita : Ogni settimana segna l'arrivo di nuovi album e anche i prossimi giorni saranno animati da diverse uscite discografiche. Ad attirare, pero', tutta l'attenzione e' il settimo album di Taylor Swift, intitolato "Lover", in uscita oggi 23 agosto. Il nuovo disco della cantautrice americana, composto da 18 brani, due featuring e quattro canzoni gia' pubblicate ("Me!", "You Need To Calm Down", "Lover" e "The Archer"), ha gia' venduto un milione di copie ...

Motherless Brooklyn : rivelati trailer e data di Uscita del nuovo film di Edward Norton : Ufficialmente online il trailer di Motherless Brooklyn – I Segreti di una città, il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Edward Norton. Già dalla fine degli anni ’90 Norton coltivava il desiderio di trasporre al cinema l’omonimo romanzo di Jonathan Lethem, pur volendo spostare l’ambientazione negli anni ’50. Norton reciterà al fianco di un cast stellare, composto da Bruce Willis, Gugu Mbatha-Raw, Bobby ...

Data d’Uscita e teaser di The Marvelous Mrs. Maisel 3 - ecco un primo sguardo alla nuova vita da star di Midge : Il conto alla rovescia può finalmente partire: le nuove avventure di Midge Maisel saranno su Prime Video dal 6 dicembre. Oltre ad aver reso nota la Data d'uscita ufficiale, Amazon ha anche pubblicato il primo teaser di The Marvelous Mrs. Maisel 3, dal quale emergono i primi dettagli sulla tournée europea di Midge con Shy Baldwin. Nel 1960 una donna non sposata prenderà la pillola, così potrà fare tutto il sesso che vorrà, le si sente dire ...

Gamescom 2019 : The Witcher 3 ha finalmente una data di Uscita su Nintendo Switch : Sapevamo già che The Witcher 3, gioco di CD Projekt RED, sarebbe approdato anche sulla console ibrida di Nintendo Switch, ma non sapevamo ancora quando. Ebbene, grazie al trailer mostrato durante la Gamescom abbiamo una data precisa.The Witcher 3 arriverà su Switch a partire dal 15 ottobre. Il trailer mostra alcune parti del gioco: naturalmente la grafica è meno definita rispetto alle precedenti versioni, tuttavia chi vuole immergersi nell'epico ...

Creature in the Well : il gioco che unisce hack & slash - dungeon crawler e pinball ha una data di Uscita : Flight School Studio ha annunciato oggi nel corso dell'Indie World di Nintendo che Creature in the Well arriverà su Nintendo Switch, Xbox One e PC il 6 settembre. Il titolo sarà disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass per PC Windows 10 e Xbox One il giorno del lancio.L'esclusivo gioco che unisce hack & slash, dungeon crawler e pinball è ora disponibile anche per il pre-order su Nintendo eShop, nonché pronto per il pre-ordine su PC e Xbox ...

La data di Uscita di The Last of Us II verrà annunciata da uno State of Play a novembre? : Da qualche tempo non abbiamo più sentito parlare di The Last of Us II, ma a quanto pare le cose stanno cambiando. Secondo una serie di e-mail spedite dal team di marketing di Sony sembra che la società terrà uno State of Play a novembre in cui annuncerà la data di uscita del sequel tanto atteso dai fan.Attualmente non c'è modo di verificare se questi dettagli sono veri, ma certamente la notizia entusiasmerà di sicuro coloro che aspettano una ...

«The Crown 3» - che ha (finalmente) una data di Uscita : The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2Sua Maestà torna finalmente a corte o, per meglio dire, su Netflix. Secondo quanto fa sapere Entertainment Weekly la terza stagione di The Crown, la popolare serie tv dedicata alla regina Elisabetta II d’Inghilterra, sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 17 novembre. I nuovi episodi, com’è noto, si ...

Trine 4 : The Nightmare Prince ha una data di Uscita - pubblicato un nuovo trailer : Attraverso un comunicato stampa, i maestri del fantasy Frozenbyte e l'editore Modus Games hanno oggi annunciato la data di pubblicazione per l'atteso Trine 4: The Nightmare Prince e Trine: Ultimate Collection.Assieme all'annuncio, è stato pubblicato un meraviglioso trailer di gioco per Trine 4. Trine 4 e Trine: Ultimate Collection arriveranno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC l'8 ottobre al prezzo rispettivamente di 29,99€ ...

Decay of Logos ha una data di Uscita ed è un action RPG che si ispira a Dark Souls - Zelda e Shadow of the Colossus : Assolutamente a sorpresa arriva l'annuncio delle date di uscita di un action RPG davvero molto interessante che si ispira a grandi opere videoludiche e non solo. Decay of Logos sbarcherà su PC, PS4, Xbox One e Switch entro la fine del mese di agosto e in particolare il 27 agosto sulla console Sony, il 29 agosto su Switch e il 30 agosto su PC e Xbox One.Ci troviamo di fronte a un progetto che a livello di gameplay si ispira a Dark Souls e The ...

Svelati temi e data d’Uscita di The L Word : Generation Q - nuovi indizi sul “ritratto rinnovato della comunità queer” : The L Word: Generation Q ha finalmente una data d'uscita. Il sequel della serie cult sulla comunità lesbica di Los Angeles tornerà su Showtime l'8 dicembre con otto nuovi episodi. I produttori e alcuni membri del cast hanno partecipato ieri a un evento stampa organizzato dalla Television Critics' Association, durante il quale sono stati discussi svariati dettagli sul passato e il futuro della serie creata da Ilene Chaiken e ora in mano a ...

Ghostbusters The Videogame Remastered : Data di Uscita annunciata : Saber Interactive ha annunciato che Ghostbusters: The Video Game Remastered, la ri-edizione HD del gioco action-adventure con il cast originale dei film cult di Columbia Pictures, sarà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows su Epic Games store il 4 Ottobre, 2019. I fan possono prenotare la versione digitale di Ghostbusters: The Video Game Remastered a partire da oggi su PlayStation Store, Nintendo eShop, ...

The Sojourn : l'ispirato puzzle game in prima persona ha una data di Uscita : Iceberg Interactive ha annunciato qualche ora fa che il suo puzzle game in prima persona The Sojourn ha finalmente una data di uscita. Il gioco sarà disponibile su PS4, PC ed Xbox One dal 20 settembre 2019.Ecco quanto riportato dagli sviluppatori nel comunicato:"Una storia di luce, oscurità e sulla natura della realtà. Immergiti in un puzzle game ambientato in un mondo fatto di luce ed ombra. In The Sojourn arriverete su una misteriosa landa, ...