Ue | Gualtieri | ‘con Gentiloni rilancio per Europa più forte e più giusta’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Roma, 10 set. (AdnKronos) – “La nomina di Paoloa Commissario Ue all’Economia è una bella notizia per tutti i cittadini europei e motivo d’orgoglio per l’Italia. Paolo saprà rilanciare la sfida per un’Unione piùe più giusta. Buon lavoro a lui e alla commissione Ue”. Lo scrive il ministro dell’Economia, Roberto, su twitter. L'articolo Ue:, ‘conperpiùe più giusta’ CalcioWeb.

Capezzone : +Suprema Cupola Politicamente Corretta ai quotidiani+ 1. Mostrare con cautela facce dei nuovi ministri: potrebbero… - renatobrunetta : Abbiamo il governo più a sx della storia repubblicana e di questo dobbiamo dire grazie a Salvini. Ci sono, però, an… - fattoquotidiano : Governo, il neo ministro dell’Economia Gualtieri alle prese con “Bella ciao”: l’esibizione con la chitarra -