Nuova Defender in anteprima mondiale a Francoforte

Svelata la Nuova Land Rover Defender : un’icona reinvetata - capace e sicura per tutta la famiglia [GALLERY] : nuova Land Rover Defender: incomparabile, inarrestabile: un’icona reinventata per il ventunesimo secolo. Progettata per essere funzionale, realizzata per emozionare: intelligente e di grande carattere, con il profilo inconfondibile che ingloba tutti gli stilemi Defender, inclusi gli sbalzi ridotti anteriori e posteriori Questa è la nuova Land Rover Defender. un’icona reinventata per il ventunesimo secolo, intelligente, capace e ...

