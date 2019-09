Il Napoli è un brand sempre più internazionale | è anche per questo che in città piace meno

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2019) Ha più tifosi di Roma e Lazio messe insieme Nell’estate in cui tutta l’attenzione si è concentrata sul calciomercato dei nomi possibili e dei sogni mai realizzati (chi ha detto James?) è passata quasi sotto traccia una statistica a mio avviso molto significativa. Come ad inizio di ogni campionato la Gazzetta dello Sport ha commissionato ad una importante società di sondaggi (Ipsos) il compito di misurare il seguito delle squadre di serie A: ebbene i risultati di tale indagine hanno confermato ilampiamente come quarta forza d’Italia per numero di supporter dietro le solite tre grandi storiche Juve, Inter e Milan. Questi numeri, letti attentamente, dicono molto su quale sia lo stato di salute attuale del “” calcio. La squadra azzurra ha un trend in continua crescita, e la grandezza di tali numeri è simboleggiato da un dato emblematico: ilcon i suoi circa 2 ...

