Il Conte 2 parte con 169 senatori | decolla maggioranza M5s-Pd Ma non mancano già i

Il Conte 2 parte con 169 senatori - decolla maggioranza M5s-Pd. Ma non mancano i malumori : http://www.ilfogliettone.it/wp-Content/uploads/video/2019/09/201909102242_Conte-replica-a-Salvini-arrogante-chi-pensava-a-pieni-poteri_20190910_video_18182073.mp4 Con il sì alla fiducia da parte del Senato parte ufficialmente il governo Conte 2. Ottiene 169 sì, due voti in meno rispetto al governo M5s-Lega che il 5 giugno 2018 toccò quota 171, due voti in meno delle aspettative. mancano all'appello il pentastellato Alfonso Ciampolillo e il ...

Porta a Porta : Bruno Vespa riparte da Salvini e Zingaretti. Il premier Conte rimanda : Bruno Vespa Variazione sul tema. Nella prima puntata stagionale – in onda stasera alle 23.15 su Rai1 – Porta a Porta non ospiterà il premier in carica (come da tradizione) ma il suo principale oppositore. Sarà infatti Matteo Salvini il primo leader ad accomodarsi alla corte di Bruno Vespa, che nel medesimo appuntamento darà spazio anche al segretario Pd Nicola Zingaretti. Non pensiate però ad uno sgarbo istituzionale da parte ...

Porta a Porta - Bruno Vespa riparte con Matteo Salvini : "Ho chiamato Giuseppe Conte - ma..." : Bruno Vespa riparte stasera 10 settembre con Porta a Porta su Raiuno, per il 24esimo anno consecutivo, e esordisce con Matteo Salvini, ormai leader dell'opposizione di governo. Mercoledì 11 invece ci sarà il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Insomma, non saranno né il premier né un leader dei par

È il giorno della fiducia del Conte 2 al Senato - maggioranza parte da 166. Occhi puntati su gruppo Autonomie : E' il giorno della fiducia del Senato al nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte, arrivato a Palazzo Madama, non terrà il discorso introduttivo. Come annunciato dalla presidente Elisabetta Casellati: "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha consegnato il testo delle sue dichiarazioni programmatiche già rese alla Camera dei Deputati. Dichiaro aperta la discussione generale". Il dibattito - che andrà avanti per 5 ore - è cominciato fra ...

Conte riparte - rissa con la Lega. Oggi la conta in Senato : Via alle 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Cernobbio - che cosa pensano del Conte bis i partecipanti al Forum Ambrosetti : Pier Carlo Padoan (ex ministro dell’Economia) Dopo la formazione del nuovo Governo Pd-Movimento 5 Stelle si è visto un

Parte il governo Conte 2 - prima mossa sui migranti : impugnata una legge del Friuli : Il provvedimento del Friuli Venezia Giulia appare incostituzionale in materia di ambiente e discriminatorio in materia di immigrazione. Lunedì si vota la fiducia alla Camera. Conte: "Basta conflittualità"

Parte il Conte 2 : la Repubblica finirà all’opposizione con Salvini? : Sollievo, dopo l’ultimo – atteso – responso dell’oracolo Rousseau (lo strano animale mitologico, mezzo democrazia diretta e mezzo società commerciale): il “Conte bis” ha ottenuto via libera. Un bagno di realismo cui non fanno bene gli enfatismi politichesi di Nicola Zingaretti, con il suo “governo di legislatura” che dovrebbe recuperare il terreno perduto dall’Italia negli ultimi decenni, o i profetismi di Beppe Grillo; che per rimettere ...

Conte sarà davvero un premier super partes? Le inquietudini di molti dem : Agli esponenti dem ricevuti a palazzo Chigi in questi giorni Conte ha dato l'idea di essere un gentiluomo che pesa le parole, che cerca di rassicurare. Provengo - ha spiegato in diverse occasioni - da una cultura di centrosinistra, ho sofferto l'esperienza con la Lega. Per ora insomma il presidente del Consiglio incaricato è parso disponibile a ricercare convergenze tra Pd e M5s. Ma nel partito democratico, ora che l'interlocuzione ...

Di Maio : nelle prossime ore squadra di governo - Conte super partes : "nelle prossime ore conoscerete una squadra di governo con a capo come presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a cui va il mio grazie, che saluto; a cui mi lega una grande amicizia, non solo un sentimento di stima, a cui riconosco un ruolo di garante". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, parlando a Montecitorio dopo la comunicazione dei risultati del voto sulla piattaforma Rousseau, dove gli iscritti stellati hanno dato ...

Governo Conte 2 - la diretta – Rousseau - chiuse le urne virtuali : “Alle 16 oltre 73mila voti”. Orlando (Pd) fa un passo indietro : “Non farò parte dell’esecutivo” : È il giorno del voto su Rousseau, crocevia decisivo per la nascita del Governo Conte 2. Gli iscritti M5s sono stati chiamati a decidere se sono disponibili oppure no a sostenere un nuovo esecutivo con il Partito democratico, guidato dal premier Giuseppe Conte. Alle 18 si sono chiuse le urne virtuali e alle 18.30 Luigi Di Maio ha convocato i giornalisti per una conferenza stampa. Già pochi minuti dopo le 18, però, il Blog delle Stelle ha ...

Conte si dichiara super partes - ma è noto un video dove esulta con il M5S nel 2018 : Con Matteo Salvini ormai destinato ad occupare i banchi delle opposizioni e vedere ridimensionata la sua visibilità quantomeno a livello governativo, l'uomo del momento sembra essere diventato Giuseppe Conte. E' lui la figura che il Movimento Cinque Stelle ha designato come condizione necessaria da porre al Partito Democratico affinché si possa percorrere una strada destinata, eventualmente, a portare ad un accordo politico e ad una nuova ...