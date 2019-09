Fonte : quattroruote

(Di martedì 10 settembre 2019) Negli Usa, ilFiat Chrysler ha annunciato unper 693.128-up del marchio Ram, interessati da un difetto al portellone posteriore: in determinati casi, infatti, quest'ultimo rischierebbe di aprirsi durante la marcia del veicolo. La nuova campagna di riparazioni amplia un'iniziativa avviata lo scorso anno per 1,1 milioni di veicoli e successivamente estesa ad altri esemplari di diversi modelli di-up. L'Europa non c'entra. Nel complesso, il problema riguarda più di 2 milioni di Ram 1500, 2500 e 3500 prodotti tra il 2013 e il 2017 e dotati di cassoni da 8 piedi di lunghezza (2,4 metri) e di sistemi elettronici di chiusura del portellone del cassone posteriore. Ilnon riguarda i Ram 1500 del model year 2019 introdotto in Europa. Il costruttore ha inoltre sottolineato di non essere a conoscenza di eventuali infortuni o incidenti legati al ...

dinoadduci : Gruppo FCA - Richiamo per quasi 700 mila pick-up Ram in Nord America - massimo_rdv : @capuanogio Questa è una notizia? Te la correggo io: jeep gruppo FCA vuole dare una mano a far crescere i ricavi (u… - AleATestaAlta : A parte il solito lecchinaggio dei giornalai italiani: 50 mln dal gruppo FCA, quindi dalla stessa azienda proprieta… -