Governo | Salvini non invidio Conte | ha paura di tornare a casa

Governo - Conte replica e accusa Salvini : “Con arroganza e scarsa conoscenza voleva pieni poteri” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replica al Senato dopo la giornata di dibattito sulla fiducia al suo esecutivo e prende di mira le opposizioni. In particolare, Conte accusa Matteo Salvini per la sua richiesta di tornare al voto e di volere pieni poteri, definendo il leader della Lega "arrogante" e con "scarsa conoscenza della Costituzione".Continua a leggere

Governo - Segre vota sì a fiducia e attacca Salvini : “Utilizzo simboli religiosi fa effetto” : La senatrice a vita, Liliana Segre, annuncia il suo voto favorevole in occasione del voto di fiducia al Governo Conte 2. Ma, allo stesso tempo, critica il clima d'odio creato negli ultimi mesi con attacchi - neanche tanto velati - a Matteo Salvini, sia per la gestione dell'immigrazione che per il suo linguaggio.Continua a leggere

Governo : Zanda - ‘fermato Salvini - ora difenda democrazia parlamentare’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Sta nascendo un Governo sulla base di un accordo politico. E il premier non è un notaio, come nel precedente Governo gialloverde. E ora mi auguro che il presidente Conte si voglia definire un presidente popolare e non più populista come 14 mesi fa”. Lo ha detto il senatore del Pd Luigi Zanda nel suo intervento nel dibattito sulla fiducia al Governo Conte. “Noi sappiamo bene la difficoltà ...

Conte 2 - De Benedetti : “Avrei voluto elezioni anticipate. I padri di questo Governo sono Renzi e Grillo. Salvini? Lo avremo ancora tra i piedi” : “Non voterei la fiducia a questo governo, perché in questo mese di agosto è successo di tutto. Abbiamo, cioè, visto ricchi premi e cotillon. Io ero assolutamente per le elezioni anticipate“. sono le parole dell’editore Carlo De Benedetti, ospite di “Otto e mezzo”, su La7, a proposito del neo-governo giallorosso. E spiega: “L’unico che si è comportato in maniera impeccabile, secondo quanto prevede la ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Salvini è un povero Cristo - era l’unico che voleva andare avanti mentre noi gli dicevamo di rompere” : Il suo capo ha fatto cadere il Governo M5s-Lega, ma lui lo assolve. E, anzi, si assume la corresponsabilità della decisione di mandare a casa il primo esecutivo Conte. “Ce l’hanno tutti con Salvini, povero Cristo… – commenta Giancarlo Giorgetti, scambiando alcune battute nel cortile interno della Camera mentre in Aula è in corso il dibattito sulla fiducia al Conte bis – Matteo era l’unico che voleva andare avanti, mentre ...