Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Conte poi replica con forza a quel coro ‘dignità, dignità’ che in questi giorni è più volte risuonato dai banchi della Lega. “Evocate spesso, e lo ripetete, il concetto di dignità, un concetto veramente molto importante, soprattutto sul piano giuridico, perché, come si dice, è il diritto fondamentale della persona. Ma la dignità, per quanto riguarda il ruolo e le funzioni del presidente del Consiglio, ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (5) : (Adnkronos) – Sull’immigrazione Conte ribadisce la necessità di affrontare il tema in un’ottica di cooperazione con l’Europa e con i Paesi dai quali originano i flussi; rivendica il diritto di proteggere i confini nazionali; afferma l’esigenza di contrastare i traffici illegali; sottolinea l’importanza di rivedere il regolamento di Dublino. Ma soprattutto invita maggioranza, opposizione e tutti i ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – “Ovviamente il Governo -spiega il presidente del Consiglio- non entra nel merito delle inchieste in corso. Per quel che riguarda la competenza del Governo una misura è stata già adottata: è stata istituita presso il ministero della Giustizia una squadra speciale per la protezione dei minori. Riteniamo cioè che sia urgente un monitoraggio della legislazione vigente e un più efficace censimento degli ...

Governo : Conte - ‘Salvini fermo a 8 agosto - per sua leadership colpe ad altri’/Adnkronos : Roma, 10 set. (Adnkronos) – (di Sergio Amici) – Una replica nella quale riprende i temi Contenuti nelle dichiarazioni programmatiche e chiarisce anche la posizione del Governo sulle questioni etiche che, ribadisce, riguardano il Parlamento. Ma nella quale c’è spazio anche per una presa di posizione politica che naturalmente non può che riguardare, anche se non viene mai nominato esplicitamente, quello che da inizio agosto ...

Governo Conte - la fiducia al Senato. Salvini : «Traditore per la poltrona» : Il leader della Lega attacca il premier: «Anche la nomina di Gentiloni parte del patto con il diavolo con Macron e Merkel. Tutto per la poltrona, come mummie della prima repubblica»

Governo - Salvini non invidio Conte - ha paura di tornare a casa : Governo, Salvini non invidio Conte, ha paura di tornare a casa."Presidente Conte-Monti non la invidio, e non invidio molti colleghi

5 fronti aperti per il Governo Conte bis dopo la fiducia : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e quello della Cultura Dario Franceschini (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Il nuovo governo guidato da Giuseppe Conte non ha tempo da perdere: non appena avrà ottenuto anche la fiducia del Senato e sarà entrato ufficialmente in carica, dovrà prendere in mano tutti i dossier lasciati in sospeso dall’esecutivo precedente e darsi da fare per rispettare alcune importanti scadenze. La prima è fissata al ...

Governo - la replica di Conte in Senato : “Da Lega voltafaccia senza dignità”. L’intervento integrale : “Evocate spesso il concetto di dignità, ma la dignità per quel che riguarda il ruolo di presidente del Consiglio non può essere riconosciuto o meno a seconda che sia al vostro fianco o meno al Governo. Ero l’alfiere degli interessi nazionali e ora scopro che non lo sono mai stato. La dignità mi può venire dal difendere con onore e massimo impegno gli interessi degli italiani e non da altro. Poi con calma spiegherete al Paese cosa c’è ...

Governo - Conte replica e accusa Salvini : “Con arroganza e scarsa conoscenza voleva pieni poteri” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replica al Senato dopo la giornata di dibattito sulla fiducia al suo esecutivo e prende di mira le opposizioni. In particolare, Conte accusa Matteo Salvini per la sua richiesta di tornare al voto e di volere pieni poteri, definendo il leader della Lega "arrogante" e con "scarsa conoscenza della Costituzione".Continua a leggere

Governo al voto di fiducia in Senato. “Arrogante” - “Sleale”. Botta e risposta Conte-Salvini : Il leader della Lega contro gli ex alleati M5S: «Siete passati dalla rivoluzione a Renzi». Il premier: «Colpevolizzare gli altri è il modo per deresponsabilizzarsi»

Governo : Conte - ‘in manovra grande sforzo per evitare aumento Iva’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Non vogliamo che le imprese siano dissuase dal crescere in ragione di una tassazione più pesante. Vogliamo rendere il fisco amico delle imprese oltre che dei cittadini, vogliamo alleggerire la pressione fiscale per far crescere le imprese”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica al Senato. “Siamo consapevoli che le risorse” vista “la manovra economica immediata ...

Governo : Conte - ‘determinati a incrementare crescita economica’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Noi siamo fortemente determinati a incrementare la crescita, ma sappiamo che c’è una debolezza domanda interna” sopratutto in alcuni settori che vanno rilanciati dall’export alla filiera delle costruzioni. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica al Senato. L'articolo Governo: Conte, ‘determinati a incrementare crescita economica’ sembra essere il primo su ...

Governo : Conte - ‘chi voleva pieni poteri considera nemico che l’ha ostacolato’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “Molti degli interventi, e soprattutto quelli dell’opposizione, indulgono sul passato. E c’è chi è rimasto all’8 agosto con arroganza e scarsa conoscenza del diritto costituzionale pensava di attivare unilateralmente una crisi e ritenuto di poter unilateralmente decidere di portare il Paese alle elezioni e ancora più unilateralmente portare il Paese a elezioni e in campagne ...

Governo - l’intervento integrale di Salvini : “Non la invidio presidente Conte-Monti. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini e Renzi” : “Non la invidio, presidente Conte-Monti. Si vede uno quando ha il discorso che gli viene da dentro e quando uno deve eleggere un compitino a cui non crede neanche lui. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, Renzi, Monti”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama. “Giuseppe Conte è semplicemente imbarazzante. Lo diceva il 7 agosto una persona che oggi voterà la ...