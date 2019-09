Fonte : ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2019) Una sola scadenza per la trattativa sulla possibiledoria da parte del presidente Massimo Ferrero alla Calcio Invest LLC, il gruppo che fa riferimento a Gianluca Vialli, il 30 settembre. Nessuna fretta dunque, sottolinea ladello Sport, ma tanto buon senso per cercare di portare a termine questa trattativa che sta turbando gli animi dei tifosi e che adesso, come confermato da Di Francesco, è entrata anche nello spogliatoio blucerchiato. Si attende che i due magnati Dinan e Knaster, i quali insieme all’ex bomberdoria ed al suo socio Zanetton stanno lavorando per rilevare la proprietàsocietà, producano la definitiva bozza contrattuale e l’ambiente spera che arrivigara in programma sabato contro il Napoli, per permettere alla squadra di scendere in campo con maggiore serenità. L'articolo: in...

napolista : Gazzetta: in casa #Samp sperano di avere una proposta per la cessione prima della partita con il #Napoli L’incerte… - andreagrazio85 : Continua la preview, squadra per squadra, del 2019/2020 #NBA: oggi tappa a Washington, casa Wizards, tra poche luci… - GaiaPic : @pegnarol @Gazzetta_it Bentornato a casa, caro Max ?? -