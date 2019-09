Eca | Zhag dovrebbe essere eletto nel Board e De Laurentiis nel Club Competition Committee

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2019) Continuano oggi i lavoro all’Assemblea dell’Eca, sono previste infatti le votazioni per il rinnovo del. Si profila, secondo la Gazzetta dello Sport, un «derby» italiano per l’unica poltrona disponibile tra Steven Zhang e Aurelio De, lasciata libera dal milanista Ivan Gazidis che sarà destinato ad altri incarichi. Nessuno dei due ha però avanzato ufficialmente la candidatura forse, sottolinea il quotidiano, per timore reciproco che la candidatura riceva accoglienza entusiastica. E il Napoli fino ad ieri sera ha smentito la candidatura. Sembra che si possa andare verso una decisione mediata Zhang potrebbenel, mentre Deandrebbe al, che è poi la commissione Uefa che decide formati e regolamenti delle coppe. L'articolo Eca:nele Denel...

napolista : #Eca: #Zhag dovrebbe essere eletto nel Board e #DeLaurentiis nel Club Competition Committee Questo il compromesso… -