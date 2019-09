Arianna Cirrincione contro un famoso cantante | “Ti tiro una cinquina”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 10 settembre 2019) Tony Effe eai ferri corti: ecco cos’è successo, per i pochi che non lo sapessero, ha partecipato alla scorsa edizione di UeD. In quella circostanza la ragazza è riuscita a conquistare Andrea, con il quale sta ancora insieme. Ma in queste ultime oredi Uomini e Donne è tornata a far molto parlare anche per un’altra ragione. Cos’è successo? La ragazza ha pubblicato una foto su instagram insieme a un cagnolino, il cui nome è Cookie. A quel punto Tony Effe le ha scritto un messaggio sottostante quella sua foto, accusandola di aver copiato il nome del suo cane, dandolo al suo. Un’accusa rispedita al mittente dall’ex corteggiatrice, la quale gli ha risposto: “Il cane non è mio…Se comunque ti dovessi mai incontrare puoi darmi della stupida di persona così tiuna cinquina…” Parole che ...

trash_italiano : Il trash del giorno: Tony Effe contro Arianna Cirrincione, la ragazza di Andrea Cerioli - attambainata : RT @eliscrivecose: Vivo meglio io che piango sui libri o Arianna Cirrincione che scrive tranquillona “il cane è di mio fratello che evident… - attambainata : RT @Ri_Ghetto: Ma che trashata quella di Tony Effe e Arianna Cirrincione che si azzuffano per il nome del cane, Cookie. Un nome davvero ins… -