Alessandro Greco | La conduzione di Miss Italia come una convocazione in Nazionale

(Di martedì 10 settembre 2019) Conl’appuntamento è al telefono. Fissi un orario e quello è. “Di cognome faccio, ma in questo senso sono svizzero”. Pronti via ed ecco la battuta che permette di affrontare fin da subito il tema delle freddure. Durantesono state continue, qualcuna apprezzata, altre meno.“Sono l’espressione disono io – spiega a Tv Blog – nei programmi metto tutto me stesso. C’è poca differenza tra ildella televisione e quello di tutti i giorni. Se mi incontri per strada ti faccio le stesse identiche battute”.: "Ladiunain. Difficile tornare dopo una lunga pausa" pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2019 10:34.

