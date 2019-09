U&D | Arcangelo e Nunzia in studio Lui non la saluta | poi il colpo di scena

Fonte : dilei

(Di lunedì 9 settembre 2019) Dopo la conclusione di Temptation Island, per la prima voltaBianco eSansone si sono ritrovati l’uno di fronte all’altra nellodi Uomini e Donne. Dopo il gelo iniziale, la coppia si è poi lasciata andare lentamente. Erano settimane che i due non avevano occasione di confrontarsi. Dopo il secondo falò di confronto, durante il qualeera stato più che chiaro sulla sua intenzione di non ricucire i rapporti con la fidanzata, la coppia si è rivista soltanto una volta. Era il 10 agosto, entrambi si trovavano ad una festa, ma non sembra esserci stato modo per parlare della fine di una storia durata ben tredici anni. Ma Maria De Filippi può tutto. E così, nella registrazione della puntata del suo dating show, è riuscita a far incontrareed, che si è dimostrato molto freddo e distante nei confronti della sua ex fidanzata, tanto da ...

Gilles_Simeoni : 9 di settembre 1943 : è a #Corsica fù liberata...umaggiu à tutti i patriotti è resistenti, iniziatori è eroi di a v… - ilpost : Non si esibiva da cinque anni, e ha dedicato la canzone a Prince, che l’aveva scritta e composta - skande : Se i contenuti sono un investimento, dove è meglio investire? Questa grafica indica il grado di sopravvivenza rispe… -