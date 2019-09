Monica e la malattia che colpisce una donna su un milione | “Non sprecate il vostro tempo”

Fonte : fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2019) "Amo la vita e grazie allaho capito cosa conta davvero: voi che avete tempo nonla".vive vicino Ancona ed è affetta da linfangioleiomiomatosi, una patologia polmonare rarissima e attualmente ancora senza cura. "Sono fiduciosa" assicura la 46enne di origine napoletana, madre di due figli. Anche grazie alla fede non si è mai arresa e alla sua storia si è interessato persino Papa Francesco, che le ha mandato una lettera.

