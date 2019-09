Il discorso di Conte  Le parole chiave e l’analisi  di Luciano Fontana Video

**Governo : Guerini - ‘da Conte discorso solido - ancorato a Ue’** : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Un discorso solido, ancorato all’Europa, chiaro nella collocazione internazionale del Paese. Un discorso che ha guardato al futuro, che ha richiamato ad uno stile nella discussione e nella comunicazione politica, un invito alla sobrietà con cui le istituzioni devono parlare al Paese, ad usare un linguaggio di verità e uno sguardo al futuro con la consapevolezza dei problemi ma con la volontà di ...

Governo - il discorso di Conte alla Camera : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Primi atti : “Asili nido - salario minimo e taglio eletti. No sconti su revisione concessioni autostradali e stop trivelle” : Un appello ai suoi ministri perché l’azione politica sia improntata alla “sobrietà” e al “rigore”, ma soprattutto perché sia garantita “la massima trasparenza di fronte al Paese”. Ma anche l’elenco dei Primi atti che il Conte 2 intende realizzare, a partire, a sorpresa, dall’azzeramento delle rete per gli asili nido. Quindi la “riduzione del cuneo fiscale, a totale vantaggio dei ...

Governo - dagli applausi alle contestazioni al richiamo alla lealtà a Pd e M5s : il discorso integrale di Giuseppe Conte alla Camera : “Inizia una nuova stagione riformatrice. Abbiamo un’occasione unica, è il momento del coraggio”. Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, prima del voto di fiducia al nuovo Governo sostenuto da M5s e Pd, è durato quasi un’ora e mezza. Tanti i temi toccati dal presidente del Consiglio: dal taglio dei parlamentari alle concessioni, dalla legge di Bilancio ai diritti delle persone e dei lavoratori, dalla gestione dei ...

Il discorso completo di Conte alla Camera nel giorno della fiducia : Il discorso integrale pronunciato questa mattina alle 11 dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel giorno della fiducia all'esecutivo giallorosso all'interno dell'aula Parlamentare. Molti i temi affrontati da Giuseppe Conte nel suo discorso per richiedere all'Aula la fiducia al nuovo governo.Continua a leggere

Governo : Franceschini - ‘da Conte discorso riformista e progressista’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Oggi si chiude la stagione della cattiveria, la stagione dell’odio e credo di possa guardare avanti. Il discorso del presidente Conte è un discorso fortemente innovativo, mi verrebbe da dire riformista, progressista”. Lo ha detto il ministro Dario Franceschini alla Camera al termine dell’intervento del premier Giuseppe Conte. Un intervento che, ha aggiunto, “cerca di dare ...

Giuseppe Conte - il discorso per la fiducia è un attacco a Matteo Salvini : "Useremo un lessico rispettoso" : Giuseppe Conte ha aperto il suo discorso per la fiducia alla Camera con un nuovo attacco a Matteo Salvini. Senza mai nominarlo il premier ha fatto bene capire che l'obiettivo di questo governo giallo-rosso è cancellare il leader della Lega: "Con l’intervento di oggi si apre una nuova e risolutrice s

Conte II - il giorno della fiducia Il discorso del premier e il dibattito alla Camera Live : Giuseppe Conte presenta il programma di governo alla base dell’intesa tra M5S e Pd. In studio Daniele Manca e Massimo Rebotti, da Roma Nino Luca

Alla Camera il voto di fiducia al governo Conte bis : alle 11 il discorso del premier : È il giorno della fiducia per il governo Conte bis. alle 11 il premier terrà il suo discorso, che sta limando da giorni. Poi l’Aula sarà sospesa per consentire a Conte di depositare il testo dell’intervento al Senato, che invece voterà domani. L’Aula quindi tornerà a riunirsi alle 13 per il dibattito che terminerà alle 17,30. Le repliche del premier si svolgeranno alle 17,45. ...

Governo - il discorso di Conte alla Camera : è il giorno della fiducia : Vincenzo AmendolaElena BonettiVincenzo SpadaforaGiuseppe ProvenzanoFrancesco BocciaFabiana DidonePaola PisanoFederico D'IncàRoberto SperanzaDario FranceschiniLorenzo FioramontiNunzia CatalfoPaola De MicheliSergio CostaTeresa BellanovaStefano PatuanelliRoberto GualtieriLorenzo GueriniAlfonso Bonafede Luigi Di MaioLuciana LamorgeseGiuseppe Conte va alla Camera e, per la seconda volta in due anni, chiede la fiducia per il suo Governo. Questa volta ...

