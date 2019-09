Hong Kong | leader manifestanti Joshua Wong rilasciato e atteso a Berlino per la festa del

Cosa sono le “catene umane” degli studenti a Hong Kong : Trent’anni fa, tenendosi per mano, quasi due milioni di cittadini dei paesi baltici avevano formato una lunga catena umana. Circa 600 chilometri passando attraverso Tallinn, Riga e Vilnius, capitali di Lituania, Estonia e Lettonia, per chiedere l’indipendenza dall’Unione sovietica. Oggi, così come a

Le foto della catena umana formata dagli studenti a Hong Kong : Erano in centinaia nelle scuole di tutto il territorio autonomo, con le uniformi scolastiche e le maschere antigas

Hong Kong - studenti formano catene umane : 7.45 Dopo i violenti scontri del fine settimana, migliaia di studenti stanno formando catene umane nelle scuole di Hong Kong in solidarietà con i manifestanti pro democrazia. Una protesta silenziosa,che giunge mentre il governo dell'ex colonia britannica denuncia il "comportamento illegale dei manifestanti radicali" e chiede ai governi stranieri di "non interferire in alcun modo negli affari interni" di Hong Kong.Ieri gruppi di manifestanti ...

Hong Kong - manifestanti a Trump : aiutaci : 15.06 Ancora proteste a Hong Kong. Migliaia di manifestanti, sventolando bandiere a stelle e strisce e scandendo slogan come "Trump aiutaci", hanno preso parte al corteo partito da Chater Garden, nel centro della città, e finito davanti al consolato americano. Ma dopo la marcia pacifica, è salita la tensione. La polizia ha usato lacrimogeni per tentare di disperdere i manifestanti a Hennessy Intanto nuovo arresto per Joshua Wong, l'attivista ...

Hong Kong - oggi corteo verso amb. Usa : 05.27 A Hong Komg i manifestanti contro il hanno indetto per oggi un corteo da un parco dell centro verso l'ambasciata degli Stati Uniti, nell'intento di ottenere sostegno internazionale per la loro protesta che dura da mesi. La marcia di oggi arriva il giorno dopo il fallimento dei tentativi di interrompere il traffico aereo all'aeroporto internazionale della città fatto dai manifestanti e dopo nuovi scontri con la polizia durante la notte.

Hong Kong - lacrimogeni su manifestanti : 22.03 Nuovi scontri tra polizia e contestatori a Hong Kong, nel quartiere di Mong Kok. La polizia ha lanciato ancora gas lacrimogeni sulla folla. Obiettivo dei manifestanti anti-Pechino era di interrompere nuovamente l'attività all'aeroporto: la polizia lo ha impedito. I dimostranti hanno quindi circondato la stazione di polizia di Mong Kok e costruito barricate sulla strada principale. E' il 14° fine-settimana di fila di proteste nate dalla ...

Hong Kong - scontri polizia-dimostranti : 16.32 Nuovi scontri a Hong Kong tra polizia e manifestanti,nei pressi della stazione della metropolitana di Prince Edward, nell'area di Mong Kok,dove da ore sono radunate centinaia di persone. Lo polizia ha fatto ricorso ai proiettili di gomma, ai gas lacrimogeni e allo spray al pepe contro i manifestanti presenti, scrivono i media sul posto. In centinaia si sono radunati nella zona dal tardo pomeriggio di oggi, quando la stazione metro è ...

Hong Kong - Fitch taglia rating ad AA : 8.25 L'agenzia Fitch ha tagliato il rating di Hong Kong portandolo da AA+ ad AA. Sul giudizio pesano negativamente le incertezze e l'instabilità sul contesto di businnes dopo quasi tre mesi di proteste. L'outlook è negativo e lascia aperta la possibilità di altri interventi al ribasso nel medio periodo.Secondo l'agenzia, le proteste hanno inflitto danni di lunga durata alla percezione degli investitori internazionali, e ciò solleva dubbi ...

A Hong Kong i manifestanti hanno trovato un’alternativa a internet per comunicare : (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)Oltre Telegram. Per riuscire a comunicare senza farsi intercettare dalla polizia i manifestanti di Hong Kong sono andati letteralmente oltre internet. E comunicano con app di messaggistica che permettono di connettersi via bluetooth quando si è a meno di 50 metri di distanza. È un hack intelligente per aggirare i sistemi di controllo, un ulteriore passo negli scontri e nelle proteste della città asiatica che ...

Hong Kong : ritirata la legge sull’estradizione - ma è troppo tardi : «troppo poco, troppo tardi». È un giudizio netto e non positivo quello di Joshua Wong, già leader del Movimento degli ombrelli del 2014, sulla decisione della governatrice di Hong Kong Carrie Lam di ritirare formalmente la legge sulle estradizioni. Dall’inizio dell’estate sono state decine le manifestazioni di piazza contro il provvedimento, prima sospeso e ora definitivamente ...

La protesta di Hong Kong vince il primo round contro Pechino : Milano. Carrie Lam ha ritirato formalmente la legge sull’estradizione che ha portato migliaia di persone in piazza a Hong Kong per tre mesi, indefesse. La governatrice della ex colonia britannica tornata sotto il controllo della Cina ventidue anni fa, nel suo annuncio sintetico (otto minuti), ha det