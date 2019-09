Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019) Vanno analizzati con grande attenzione isegnalati dai clienti della nota. Dico subito che al momento della pubblicazione del nostro articolo le lamentele siano limitate, al punto da non indurmi a parlare di down, ma allo stesso tempo occorre parlare del malfunzionamento riscontrate in fase dial conto personale. Se non altro perché le ricerche a tema su Google, questa mattina, hanno conosciuto un'impennata improvvisa. Cosa sappiamo fino a questo momento deidel 9? Dopo la notizia riportata a maggio, quando si è venuta a creare una situazione del genere, i presupposti di questo lunedì sembrano essere del tutto simili. Il sito è raggiungibile, ma le difficoltà nascono proprio nel momento in cui si prova ad effettuare il. Su Servizio Allerta potrete monitorare in tempo reale ...

OptiMagazine : Fastidiosi problemi Unicredit con login e accesso oggi 9 settembre: la banca online non funziona… - misrblsatan : Cioè io non ho mai avuto problemi di acne o roba varia ma da giugno la mia faccia è diventata un tappeto da bagno c… - alekarl61 : -