Conte:ora investimenti, aiuti a imprese

, in Aula alla Camera, insiste sulla necessità die assicura aiuto alle. "Dobbiamo perseguire una strategia di azione che porti l'Italia a primeggiare, a livello mondiale, in tutte le principali sfide che caratterizzano la 'quarta rivoluzione industriale".E il Ministero dedicato all'Innovazione tecnologica ci trasformerà in una "Smart Nation",dice. Sottolinea: alt divario Nord-Sud, serve una "Banca diper il Mezzogiorno".Tra le priorità, tagliare cuneo fiscale e ricostruzione post sisma,(Di lunedì 9 settembre 2019)