Astronomia | ESO | la Via Lattea sopra la “Residencia” all’osservatorio Paranal

Astronomia : rilevato potassio nell’atmosfera di 2 esopianeti distanti simili a Giove : C’è aria di potassio su due mondi distanti simili a Giove. Un team di astronomi guidato dall’Istituto Leibniz di Astrofisica di Potsdam ha rilevato questo elemento chimico nell’atmosfera dei due esopianeti HD189733b e HD209458b, grazie alla spettroscopia ad alta risoluzione. Fin dalle prime previsioni teoriche di 20 anni – spiega Global Science – fa gli scienziati si aspettavano di trovare potassio e sodio attorno ai ...

Astronomia - esopianeti : scoperta l’impronta digitale terrestre : Un team di astronomi canadese della McGill University, ha individuato una sorta di ‘impronta digitale’ della Terra che potrebbe essere utilizzata per identificare un esopianeta in grado di sostenere la vita. La scoperta – spiega Global Science – è stata possibile grazie alle analisi di oltre un decennio di dati provenienti dal satellite Scisat della Canadian Space Agency, utilizzati per costruire uno spettro di transito della Terra ...

Astronomia : l’occhio submillimetrico dell’ESO sul cielo : L’antenna di 12 metri dell’Atacama Pathfinder Experiment (APEX) ritaglia una figura solitaria in questa immagine aerea dell’altopiano di Chajnantor nel nord del Cile, pubblicata dall’ESO. La neve visibile sullo sfondo è dovuta alle temperature rigide che si trovano ad un’altitudine di oltre 5000 metri sopra il livello del mare. Questo telescopio si trova nell’arido e secco deserto di Atacama, che registra una ...

Astronomia : il VST dell’ESO cattura un gabbiano celeste in volo [FOTO] : Colorata e tenue, questa affascinante collezione di oggetti è nota come la Nebulosa gabbiano, così chiamata a causa della somiglianza con un gabbiano in volo. Costituita da polvere, idrogeno, elio e tracce di elementi più pesanti, la regione è una culla calda ed energica di nuove stelle. Il notevole dettaglio catturato qui dal VST (VLT Survey Telescope) dell’ESO rivela i singoli oggetti astronomici che compongono l’uccello celeste, ...

Astronomia : una VISTA cosmica dall’osservatorio Paranal dell’ESO in Cile : Il telescopio in questa immagine dell’ESO è appropriatamente chiamato VISTA, abbreviazione di Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy. Il telescopio si trova presso l’osservatorio Paranal dell’ESO in Cile, dove l’altitudine e il clima arido creano cieli senza nuvole e condizioni di osservazione eccellenti. Fenomeni diversi nell’universo producono diversi tipi di luce, solo una piccola parte della quale è visibile ...

Astronomia : un esopianeta “preadolescente” nel mirino di Tess : Hanno sulle spalle solo 45 milioni di anni, un dato che – in termini astronomici – li qualifica come juniores. Sono i componenti di un sistema situato a circa 150 anni luce dalla Terra, nell’associazione stellare Tucano-Orologio: un pianeta ‘preadolescente’ e la sua giovane stella ospite. I due oggetti celesti, soprattutto il pianeta che è stato scoperto grazie alla missione Tess della Nasa, sono al centro di un nuovo studio, pubblicato su The ...