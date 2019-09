Alessia Marcuzzi pronta per Temptation Island | Programma incredibile | a tutti può

Pago affranto a Temptation Island Vip : interviene Alessia Marcuzzi : Temptation Island Vip anticipazioni: Pago deluso da Serena Enardu Poco fa è stato pubblicato un nuovo video su Witty Tv inerente alle anticipazioni di Temptation Island Vip. E in questa occasione è stato mostrato un Pago davvero disperato dopo aver visto un video della sua fidanzata. Non è dato sapere cosa abbia fatto quest’ultima per deluderlo in questo modo, ma è facile pensare che potrebbe essersi avvicinata molto a un tentatore di ...

Temptation Island Vip - debutta stasera il reality condotto da Alessia Marcuzzi : ecco le coppie in gara : Debutterà questa sera, 9 settembre 2019, alle 21.20 su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island Vip con una novità alla conduzione. Sarà infatti Alessia Marcuzzi a guidare il racconto dopo lo sbarco di Simona Ventura a Rai2, registrazioni iniziate a fine agosto che si concluderanno la prossima settimana. Il viaggio dei sentimenti delle coppie vip, o presunte tali, terrà compagnia al pubblico per sei settimane: l’attrice Nathaly ...

Temptation Island Vip 2 – Prima puntata del 9 settembre 2019 – Alessia Marcuzzi nuova conduttrice. : Ad un mese e una settimana dal termine della sesta serie della versione tradizionale, finalmente l’attesa è finita e questa sera su Canale5 comincia la seconda edizione di Temptation Island Vip. Novità alla conduzione: Simona Ventura è tornata in Rai e al suo posto debutta alla conduzione Alessia Marcuzzi. Temptation Island Vip 2 | Coppie […] L'articolo Temptation Island Vip 2 – Prima puntata del 9 settembre 2019 – Alessia ...

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi in onda in pigiama : «Colpa di una situazione assurda» : Alessia Marcuzzi in pigiama a Temptation Island Vip. Ad annunciarlo è stata la stessa presentatrice tv al Settimanale Chi. «A un certo punto mi vedrete anche in pigiama nel villaggio, durante una situazione assurda, a causa di un ingresso urgente», le parole della Marcuzzi. Non solo, la presentatrice ha anche ammesso di esser entrata in empatia con un concorrente del reality. «Ho abbracciato un concorrente perché ho capito che aveva bisogno di ...

Alessia Marcuzzi torna a parlare di Simona Ventura : “No - non ci siamo sentite” : I percorsi professionali di Simona Ventura e di Alessia Marcuzzi continuano a intrecciarsi, nonostante i rapporti tra le due conduttrici siano (più che) gelidi. Da quando SuperSimo ha partecipato alla “sua” Isola dei Famosi come concorrente qualcosa si è incrinato: ne sono la prova le continue dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dalle due, che non trasudano certo stima reciproca. Ora è stata la Marcuzzi a tornare a parlare dell’altra. ...

Alessia Marcuzzi svela un retroscena : A Temptation Island mi vedrete in pigiama : Con la partenza di Temptation Island anticipata al 9 settembre, le indiscrezioni che emergono sono sempre di più anche grazie ad Alessia Marcuzzi, che ha svelato un particolare bizzarro su un suo look. Manca ormai meno di una settimana all'inizio di Temptation Island Vip, anticipato al 9 settembre. Dopo aver scoperto tutte le coppie e i tentatori, stanno emergendo anche alcuni dettagli relativi ai contenuti e alle dinamiche che si ...

Temptation Island Vip - subito un colpo di scena. Alessia Marcuzzi lo rivela così : Il viaggio dei sentimenti riprende lì dove si era interrotto, con i falò, il Pinnettu, i weekend da sogno e le scenate di gelosia che nascondono insicurezza e frustrazione. Succederà lunedì 9 settembre, quando Canale 5 trasmetterà la prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip, la versione celebrities del docu-reality prodotto da Fascino che, dopo gli ottimi ascolti raggranellati quest’estate, torna con un nuovo cast e una ...

Alessia Marcuzzi in pigiama a Temptation Island Vip : "Una situazione assurda" : Alessia Marcuzzi in pigiama? Ebbene sì, anche questo vedremo nella prossima edizione di Temptation Island Vip, ormai alle porte e nella quale, assicura Alessia, ne vedremo delle belle.La conduttrice ha anche rivelato al settimanale Chi di essere entrata immediatamente in empatia con i concorrenti del programma: "Ho abbracciato un concorrente perché ho capito che aveva bisogno di una spalla. C’è stato subito un falò rovente e un colpo di scena ...

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi : “In pigiama nel villaggio - situazione assurda” : Alessia Marcuzzi regala qualche anticipazione di Temptation Island Vip 2019 Temptation Island Vip sta per tornare…e ne vedremo delle belle! La nuova conduttrice Alessia Marcuzzi, che ha sostituito Simona Ventura che ha lasciato Mediaset per la Rai, ha fornito qualche anticipazione al pubblico nel corso di un’intervista al settimanale Chi. La bionda conduttrice è al […] L'articolo Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi: ...

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi : “Vedrete subito un falò” : Temptation Island Vip anticipazioni: Alessia Marcuzzi svela un falò di confronto La stagione televisiva autunnale è ai blocchi di partenza. Tra le produzioni Mediaset più attese c’è certamente la seconda edizione di Temptation Island Vip con Alessia Marcuzzi. Dopo settimane di incertezze, Mediaset ha comunicato che la prima puntata andrà in onda lunedì 9 settembre. La conduttrice è già sul campo di battaglia dei sentimenti in Sardegna dove ...

Alessia Marcuzzi svela i primi retroscena della sua Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi, intervistata dal settimana Chi, racconta in anteprima cosa succederà nelle prime puntate del reality dei sentimenti versione Vip. È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio di Temptation Island Vip. Lunedì 9 settembre su Canale 5 inizia il viaggio nei sentimenti delle sei coppie famose. A condurre il reality sarà Alessia Marcuzzi che riceve il testimone da Simona Ventura, che lo scorso anno condusse la prima ...

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi ha dichiarato : 'Sono pronta ed elettrizzata' : A meno di una settimana dalla partenza della seconda stagione di Temptation Island Vip, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 da lunedì 9 settembre, la neo-conduttrice Alessia Marcuzzi ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha raccontato le emozioni che ha provato quando ha appreso di essere stata scelta come nuova presentatrice del programma. Inoltre ha parlato del bel rapporto che ha con Filippo ...

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi : "Non ho sentito Simona Ventura - con Filippo Bisciglia ci siamo scambiati messaggi pieni di cuoricini" : Alessia Marcuzzi ha rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni la prima intervista ufficiale da conduttrice di Temptation Island Vip, al via lunedì prossimo su Canale 5. In questa occasione ha raccontato di aver accettato subito la proposta di Maria De Filippi (che produce il programma con la sua Fascino) e di essere sempre stata una telespettatrice del reality ("mi piace il fatto di immedesimarmi nelle storie delle coppie"):Penso a come reagirei ...

Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi replica alle polemiche su Er Faina : La conduttrice dice la sua sulla (discussa) partecipazione di Damiano Coccia nel reality delle coppie.