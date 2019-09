UFC – Khabib torna e vince | Conor McGregor non perde tempo | “preparate il mio rematch per

UFC 242 – Quanto ha guadagnato Khabib Nurmagomedov nel match contro Poirier? Cascata di milioni per ‘The Eagle’ : Il ritorno di Khabib Nurmagomedov a UFC 242 è stato lautamente ricompensato: il fighter daghestano ha ricevuto una Cascata di milioni Dopo 10 mesi di pausa ‘forzata’, dovuta alla rissa nel post match contro McGregor, per la quale ha subito una pesante squalifica, Khabib Nurmagomedov è tornato a combattere a UFC 242, difendendo il titolo di campione dei pesi leggeri con successo nel match contro Dustin Poirier. Il fighter daghestano non è ...

