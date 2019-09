Spoiler U&D | Ida in lacrime per Riccardo e scappa in bagno | lui | ' Questione chiusa'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) Proseguono le registrazioni di Uomini e donne, la seguitissima trasmissione del pomeriggio di Canale 5 che riaprirà i battenti a partire da lunedì 16 settembre. Nei giorni scorsi sono state registrate le prime puntate del trono classico e del trono over e proprio ieri pomeriggio, in studio sono tornati i cavalieri e le dame del trono senior. Una puntata decisamente scoppiettante, durante la quale abbiamo visto che Ida Platano è scoppiata inperal punto da uscire dallo studio e da rifugiarsi in. Uomini e donnetrono over: Ida piange perNel corso della prima registrazione di Uomini e donne over è emersa la notizia secondo cui Ida aveva scelto di chiudere definitivamente il percorso decisamente molto travagliato con, e di voltare così pagina con altri cavalieri che avrebbe incontrato in trasmissione. Le anticipazioni sulla registrazione di ...

infoitcultura : Spoiler U&D, Trono Over: Tina a dieta, Ida piange per Riccardo e Armando la consola - zazoomblog : Spoiler U&D Francesco starebbe puntando al trono (RUMORS) - #Spoiler #U&D #Francesco #starebbe - zazoomblog : Spoiler U&D Trono Over: Tina a dieta Ida piange per Riccardo e Armando la consola - #Spoiler #U&D #Trono… -