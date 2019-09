Spoiler U&D | Francesco starebbe puntando al trono RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) A partire dal 9 settembre su Canale 5 tornerà in onda Uomini e Donne. Come di consueto la prima puntata verrà dedicata al confronto delle coppie che hanno partecipato a Temptation Island. Già dalla seconda puntata però non mancheranno dei colpi di scena. Stando alle indiscrezioni lanciate da Il Vicolo delle News, un corteggiatore verrà smascherato. Giulia Quattrociocche per conoscere meglio i ragazzi scesi dalle scale, ha scelto di passare del tempo con loro in casetta. Dopo aver ascoltato le idee dei corteggiatori la tronista sarebbe tornata in studio, ma avrebbe chiesto alla redazione di tenere i microfoni aperti....

